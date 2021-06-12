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Спорт

Бельгия — Россия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

В субботу, 12 июня, состоится матч первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Бельгии и России.

Александр Соболев.
Александр Соболев.
Источник: https://static.euro-football.ru

Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Барнаульцы увидят матч уже в 02.00 13 июня.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». В прямом эфире ее покажет телеканал «Россия 1».

В преддверии этой игры обе команды провели по два товарищеских матча. Сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) и победила Болгарию (1:0), а Бельгия не выявила победителя в игре с Грецией (1:1) и выиграла у Хорватии (1:0).

Напомним, в состав сборной России на Евро-2020 вызваны два футболиста из Барнаула — вратарь Юрий Дюпин и нападающий Александр Соболев.

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