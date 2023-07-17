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Спорт

Бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе проведут в Изумрудном парке

Участница Олимпийских игр Ольга Сементина проведет бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе в парке "Изумрудный" 19 июля.

Мастер-класс по скандинавской ходьбе.
Мастер-класс по скандинавской ходьбе.
t.me/park_izumrudnyi

В программе - техника скандинавской ходьбы, подбор инвентаря, ответ на вопрос, сколько нужно ходить, чтобы был результат, и практическое занятие.

Организаторы отмечают, что ходьба с палками полезнее бега и спортивной ходьбы. За счет опоры нагрузка на суставы и колени значительно снижается.

Кроме того, у скандинавской ходьбы простая техника - на урок могут прийти люди с любой физической подготовкой.

Мастер-класс начнется в 18:00 возле главной сцены парка.

Ранее в Барнауле прошли две бесплатные дискотеки в стиле 80-х.

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