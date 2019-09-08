«Безвольных игр не будет»: как хоккеисты «Динамо-Алтай» впервые пообщались с болельщиками

6 сентября на катке торгового центра Galaxy прошла презентация команды «Динамо-Алтай». Коллектив, который только в нынешнем году встал под флаги сине-белого спортивного движения, пообщался с болельщиками и получил новую форму. А еще увидел своего главного талисмана, который выбрали народным голосованием.

Поприветствовать хоккеистов пришли министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев и его заместитель Максим Рябцев. Вместе с руководством клуба они вручили спортсменам новые игровые свитеры, в которых те будут выступать в сезоне 2019−2020 годов.

Здесь же на льду главный тренер «Динамо-Алтай» Александр Усачев назвал имя капитана команды. Им стал Степан Жданов. В период предсезонной подготовки Степан оказался одним из самым результативных. На его счету три гола и шесть результативных передач.

Асистентами Жданова в предстоящем сезоне будут Владислав Янцен и Дмитрий Ковязин.

В своем обращении к собравшимся Степан был краток и эмоционален. Он призвал всех приходить на хоккей и сразу предупредил, что помимо побед возможны и поражения.

Презентация хоккейной команды «Динамо-Алтай» в ТРЦ Galaxy Ирина Пергаева

«Но безвольных игр точно не будет, это я вам обещаю», — сказал Жданов.

Люди отозвались на эти слова аплодисментами.

Каким будет талисман команды?

На презентации команды также представили нового маскота «Динамо-Алтай». Енот по кличке Крага (так в хоккее называют защитную перчатку) пришел на смену быку Симону, которого с почестями отправили на заслуженный отдых.

Презентация хоккейной команды «Динамо-Алтай» в ТРЦ Galaxy Ирина Пергаева

Изобрел Крагу барнаульский пенсионер и большой любитель игры с шайбой Сергей Старыгин.

«По началу я склонялся к коту манулу, — рассказал altapress.ru Сергей Старыгин. — Но потом решил посмотреть другие варианты. Понял, что енота в качестве талисмана у хоккеистов почти нет, так что у нас будет эксклюзив. Сам набросал искиз, попросил знакомую художницу его красиво раскрасить. Так и родился Крага.

В команде новому маскоту дали почетный номер 22. Создателю талисмана команды вручили игровой хоккейный свитер, как у всех игроков «Динамо-Алтай».

Презентация хоккейной команды «Динамо-Алтай» в ТРЦ Galaxy Ирина Пергаева

Когда начнется сезон?

С 14 сентября наша команда начинает свое выступление в первенстве ВХЛ. Первым соперником на выезде станут Набережные Челны. В этом городе «Динамо-Алтай» проведет три встречи.

Первая домашняя игра состоится 26 сентября. Ожидается, что провести ее хоккеисты смогут в обновленном Дворце зрелищ и спорта.