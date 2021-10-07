Биатлон для любителей: «Кубок Барнаульского пивоваренного завода»

Популярность биатлона в России с каждым годом растет. И тому много причин: зрелищность, динамика, атлетичные спортсмены и яркие победы наших соотечественников.

На сегодняшний день, пожалуй, каждый, наблюдая за соревнованиями по биатлону, хочет попробовать себя в роли биатлониста, и такая возможность у жителей г. Барнаула появилась.

Биатлон. Источник: «Барнаульская федерация биатлона»

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» и «Барнаульская федерация биатлона» приглашает всех желающих от 18 лет и старше принять участие в соревнованиях на «Кубок Барнаульского пивоваренного завода» по биатлону среди любителей. На первоначальном этапе будут организованы тренировочные, теоретические и практические занятия по стрелковой подготовке, по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием. После тренировочного этапа подготовки, состоятся соревнования по биатлону в одном из спортивных манежей Барнаула.

Биатлон. Источник: «Барнаульская федерация биатлона»

Современные винтовки «Пионер 345 К», а также все стрелковое оборудование предоставляется организаторами соревнований.

Информация по телефону: 8−962−811−33−17, 8−909−910−39−76.