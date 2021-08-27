Достойные результаты показали представители Алтайского края, в возрастной группе 15−16 лет:
- Леонид Кульгуськин (МБУ ДО ДЮСШ Бийского района) в двух дисциплинах и в индивидуальной и спринтерской гонке стал победителем, Екатерина Копырина (Алтайское училище олимпийского резерва) серебряный призер двух дней соревнований в индивидуальной и спринтерской гонке.
Кульгуськин Леонид.
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.
- Воспитанник ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» Панкратов Андрей, ставший вторым в спринтерской гонке, впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Панкатов Андрей.
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.
- Леонид Кульгуськин, Екатерина Копырина и Андрей Панкратов являются лауреатами именных стипендий, учрежденных в начале этого года председателем АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Локтевым Сергеем Александровичем, оказавшего большую помощь молодым биатлонистам.
Копырина Екатерина.
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.
Информационную поддержку проекту оказал Барнаульский пивоваренный завод.