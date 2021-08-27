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Биатлон: хорошая поддержка — достойные результаты

25 августа 2021 г., в Новосибирске завершились соревнования по летнему биатлону: на старт вышли более 120 спортсменов 15−18 летнего возраста, представляющие Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа.

Летний биатлон.
Летний биатлон.
Ирина Пергаева

Достойные результаты показали представители Алтайского края, в возрастной группе 15−16 лет:

  • Леонид Кульгуськин (МБУ ДО ДЮСШ Бийского района) в двух дисциплинах и в индивидуальной и спринтерской гонке стал победителем, Екатерина Копырина (Алтайское училище олимпийского резерва) серебряный призер двух дней соревнований в индивидуальной и спринтерской гонке.
Кульгуськин Леонид.
Кульгуськин Леонид.
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.
  • Воспитанник ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» Панкратов Андрей, ставший вторым в спринтерской гонке, впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Панкатов Андрей.
Панкатов Андрей.
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.
  • Леонид Кульгуськин, Екатерина Копырина и Андрей Панкратов являются лауреатами именных стипендий, учрежденных в начале этого года председателем АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Локтевым Сергеем Александровичем, оказавшего большую помощь молодым биатлонистам.
Копырина Екатерина.
Копырина Екатерина.
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.

Информационную поддержку проекту оказал Барнаульский пивоваренный завод.

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