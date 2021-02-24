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Биатлон ко Дню защитника Отечества: в Белокурихе-2 прошли соревнования спортсменов на призы агрохолдинга «Гудвилл»

20−21 февраля 2021 г. в лыжно-биатлонном комплексе «Белокуриха-2» состоялись соревнования по биатлону, посвященные Дню защитника Отечества.

Соревнования по биатлону в Белокурихе-2.
Соревнования по биатлону в Белокурихе-2.
Барнаульский пивоваренный завод.

Организаторы соревнований — агрохолдинг «Гудвилл», АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», АО «Курорт Белокуриха».

Информационную поддержку оказало ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

На старт спринтерской гонки вышли представители Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерово, Анжеро-Судженска, Бийска, Змеиногорска, Республики Алтай.

Соревнования в таком формате проводились впервые, ветераны были представлены четырьмя возрастными группами, самая старшая группа категории «мастерс» проходила дистанцию классическим стилем — именно с «классики» начинались соревнования по биатлону в 1958 г.

Кроме биатлонистов возрастной категории «мастерс» на старт вышли и действующие спортсмены, юноши и девушки 2002−2005 годов рождения.

Соревнования по биатлону в Белокурихе-2.
Соревнования по биатлону в Белокурихе-2.
Барнаульский пивоваренный завод.

Победителями в своих возрастных категориях стали: Иван Лыжин (Барнаул); Олег Колосов (Анжеро-Судженск); Олег Полянский (Барнаул); Сергей Красный (Томск); Екатерина Богданова, Валерия Дмитриева, Тимофей Шилов, Александр Мозговой.

Призовой фонд для победителей и призеров учредил агрохолдинг «Гудвилл» (исполнительный директор Геннадий Ильичев).

Председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев отметил хороший уровень организации соревнований и качественную подготовку лыжных трасс, выразил благодарность председателю совета директоров АО «Курорт Белокуриха» А.А. Бенгарду, генеральному директору АО «Курорт Белокуриха» К.П. Ежову, директору лыжно-биатлонного комплекса «Белокуриха-2» А.В. Ждановичу за подготовку и проведение соревнований.

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