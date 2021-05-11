Биатлон на роликах. Фоторепортаж: как в Барнауле прошла «Эстафета поколений»

В Барнауле прошли краевые соревнования по летнему биатлону в память о солдатах Великой Отечественной войны. На старт вместе с заслуженными ветеранами вышли юные спортсмены. Расскажем, как состязались команды, объединяющие представителей разных поколений.

В соревнованиях участвует 15 команд. Каждая включает в себя юниоров, взрослых спортсменов и ветеранов. Эстафета передается молодыми более старшим участникам. Они должны сделать все возможное для победы.

Такие соревнования поколений, по словам организаторов, проводят только в Барнауле. Партнером «Эстафеты поколений» выступил Барнаульский пивоваренный завод.

Александр Локтев,

заместитель генерального директора по стратегическому развитию Барнаульского пивоваренного завода:

— «Эстафета поколений» — сплав молодости и опыта, молодые и ветераны вместе бегут и борются за победу. Мне нравится биатлон. Мой отец всю жизнь им занимается. Он кандидат в мастера спорта. Сейчас, будучи на пенсии, много свободного времени посвящает развитию биатлона в Алтайском крае.

Сергей Локтев,

председатель союза ветеранов биатлона Алтая:

— Своим участием в этих соревнованиях мы отметим победу и почтим память погибших. Я буду думать о двух своих дедах-фронтовиках. Первый — Петр Родионович прошел все войну, а второй воевал полтора месяца, после тяжелого ранения был комиссован. И потом всю жизнь работал учителем.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений». Анна Зайкова

В эстафете участвуют биатлонисты возрастом от 10 до 70 лет. В их числе — заслуженный мастер спорта и чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин и три чемпиона России среди юношей: Леонид Кульгуськин, Павел Волков и Валерий Дмитриев.

Сергей Локтев,

председатель союза ветеранов биатлона Алтая:

— Три чемпиона — очень хороший показатель. Наше ветеранское движение оказывает помощь перспективным ребятам. Мы выплачиваем стипендии. Надеемся, что ребята будут показывать хорошие результаты и в зрелом возрасте. В мужской категории у нас пока катастрофически не хватает спортсменов — для этого и растим.

— Много алтайских выходцев выступают на кубке страны за Тюменскую область, Ханты-Мансийск, — добавил Виктор Селютин, судья всероссийской категории. — Обидно, но что сделать, это не запрещено. Будем привлекать и выращивать своих спортсменов.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений». Анна Зайкова

В соревнованиях участвуют спортсмены из других регионов: Республики Алтай, Новосибирска, Томска и даже Камчатского края — но это сборная. Отдельные команды из определенных регионов пока не вступают, но организаторы надеются, что борьба скоро перейдет в межрегиональный формат.

— Думаю, новосибирские команды в следующем году присоединятся к нам. Они понимают, что сейчас высокая конкуренция и нужно серьезно готовиться к соревнованиям: приезжать и быть лузерами они не хотят, — улыбается Сергей Локтев и прощается — скоро начинаются соревнования, в которых он сам участвует.

В это время юные биатлонисты тщательно разминаются перед стартом. Четырнадцатилетняя Полина Дудченко делает выпады. Половину своей жизни она посвятила спорту. Шесть раз в неделю девочка обязательно посещает тренировки.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений». Анна Зайкова

Полина Дудченко,

юная спортменка:

— Семь лет назад я начала заниматься лыжами, а через год тренер предложил перейти в биатлон. Самое тяжелое, наверное, стрелять. Бежать длинную дистанцию тоже непросто: дыхание иногда так сбивается, что иногда думаешь, что не сможешь все хорошо пройти. Зимой мне больше нравится биатлон. Летом очень страшно падать. Это больно. Можно все коленки разбить. От этого страха постоянно держишь ноги в напряжении.

Совсем юные спортсмены проходят дистанцию на своих двоих, а не на лыжероллерах. Также им не нужно носить винтовки — оружие ждет их на стрельбище. «Но и без этого бежать нелегко», — отмечает одиннадцатилетний Дима, который, кажется, сам ростом с винтовку.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений». Анна Зайкова

Дмитрий Чупак,

юный спортмен:

— Я начал заниматься биатлоном в феврале. Раньше в тир ходил. Потом это стало неинтересно. Биатлон — увлекательный вид спорта. Это и лыжи, и стрельба вместе. Кстати, интересно стоя пострелять — еще не пробовал.

Прозвучал выстрел. Первые участники рванули со своих мест. Трибуна, заполненная немногочисленными родителями, оживленно загудела.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений». Анна Зайкова

Краснощекая от бега Полина Дудченко переводит дыхание — только что прошла дистанцию.

— Пробежала на отлично! Два нуля! Все мишени выбила, — улыбается девочка.

Тренеры обеспокоенно ходят из стороны в сторону, следят за результатами, встречают прошедших эстафету воспитанников. Одни возрастные спортсмены ликуют и обнимают внуков, другие досадливо размахивают руками:

— Три штрафных. Ни одного петуха не было! — делится один из участников соревнований со своим товарищем.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений». Анна Зайкова

«Психология — этим и интересен биатлон. Волнение за каждого участника, за каждый выстрел — это нечто большее, чем просто пробежать дистанцию», — рассказал спортсмен.

Александр Локтев сравнил биатлон с единоборствами: «У нас очень много общего. Эти виды спорта требуют большой силовой выносливости, эмоциональной стабильности и великой силы воли».

Команда с самой сильной волей и прекрасными результатами стала сборная Алтайского края — она завоевала первое место. Второе получила команда «Агрохолдинг „Гудвилл“», а третье — сборная Алтайского края и Камчатки.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений». Анна Зайкова

Наградой стали кубки, медали, дипломы и другие приятные призы. И, конечно, улыбки и объятия родных и близких, которые не сходили у участников во время соревнований.