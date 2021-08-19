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Биатлон: в Барнауле состоится юбилейный чемпионат России категории «Мастерс»

19−21 августа 2021 года в Барнауле пройдет десятый по счету летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «МАСТЕРС». Предварительно, на Чемпионат подали заявки более 62 участника, из 10 городов и 8 регионов России.

В Барнауле состоится юбилейный чемпионат России категории «Мастерс».
В Барнауле состоится юбилейный чемпионат России категории «Мастерс».
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.

В первый день соревнований, 19 августа, состоится Большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами, во второй день — супер-спринт с четырьмя огневыми рубежами, а в субботу — 21 августа — командная гонка. Награды и ценные призы получат участники, занявшие призовые места в каждой из 4 возрастных групп.

Место проведения чемпионата России: биатлонный комплекс, находящийся по адресу г. Барнаул ул. Власихинская 69 Л.

Организаторы: Министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Барнаульский пивоваренный завод, Федерация биатлона Алтайского края.

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