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Биатлон: в Барнауле состоялся юбилейный чемпионат России категории «МАСТЕРС»

19−21 августа 2021 года прошел десятый летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «МАСТЕРС»: в Барнаул приехали представители 10 регионов России.

Десятый летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «МАСТЕРС».
Десятый летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «МАСТЕРС».
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.

В первый день соревнований, 19 августа — стартовала большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами, во второй день, 20 августа — суперспринтерская гонка с четырьмя огневыми рубежами, а в третий день, 21 августа — командная гонка — самый зрелищный вид программы чемпионата.

Сергей Локтев — председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая — отметил высокий уровень спортивной подготовки участников Чемпионата России, ведь среди участников были победители и призеры соревнований по биатлону как Российского, так и международного уровня.

По числу завоеванных медалей сборная команда Алтайского края вышла на 1 место в общекомандном зачете: 4 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Победителями и призерами в возрастных группах стали:

  • Большая индивидуальная гонка: Костюченко Александр (Алтайский край), Угаров Андрей (Алтайский край), Романчев Олег (Казань), Тимошин Алексей (Томск).
  • Суперспринт: Красный Сергей (Томск), Сафронов Андрей (Алтайский край), Якуба Евгений (Новосибирск), Лыжин Иван (Алтайский край).
  • Командная гонка: 1 место сборная команда в составе: Алфимова Сергея (Новоуральск), Шкедова Сергея (Забайкальский край), Романчева Олега (Казань), Трефилова Вадима (Ульяновск).
  • 2 место команда Алтай-1 в составе: Локтева Сергея, Угарова Андрея, Рыбина Сергея, Лыжина Ивана.
  • 3 место команда Алтай-2 в составе: Костюченко Александра, Сергеева Вячеслава, Плотникова Олега, Новикова Дмитрия.

Организаторами чемпионата выступили: Министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Федерация биатлона Алтайского края, при информационной поддержке Барнаульского пивоваренного завода.

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