Биатлон: в Барнауле состоялся юбилейный чемпионат России категории «МАСТЕРС»

19−21 августа 2021 года прошел десятый летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «МАСТЕРС»: в Барнаул приехали представители 10 регионов России.

В первый день соревнований, 19 августа — стартовала большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами, во второй день, 20 августа — суперспринтерская гонка с четырьмя огневыми рубежами, а в третий день, 21 августа — командная гонка — самый зрелищный вид программы чемпионата.

Сергей Локтев — председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая — отметил высокий уровень спортивной подготовки участников Чемпионата России, ведь среди участников были победители и призеры соревнований по биатлону как Российского, так и международного уровня.

По числу завоеванных медалей сборная команда Алтайского края вышла на 1 место в общекомандном зачете: 4 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Победителями и призерами в возрастных группах стали:

Большая индивидуальная гонка: Костюченко Александр ( Алтайский край), Угаров Андрей ( Алтайский край), Романчев Олег ( Казань), Тимошин Алексей ( Томск).

Костюченко Александр Алтайский край), Угаров Андрей Алтайский край), Романчев Олег Казань), Тимошин Алексей Томск). Суперспринт: Красный Сергей ( Томск), Сафронов Андрей ( Алтайский край), Якуба Евгений ( Новосибирск), Лыжин Иван ( Алтайский край).

Красный Сергей Томск), Сафронов Андрей Алтайский край), Якуба Евгений Новосибирск), Лыжин Иван Алтайский край). Командная гонка: 1 место сборная команда в составе: Алфимова Сергея ( Новоуральск), Шкедова Сергея ( Забайкальский край), Романчева Олега ( Казань), Трефилова Вадима ( Ульяновск).

1 место сборная команда в составе: Алфимова Сергея Новоуральск), Шкедова Сергея Забайкальский край), Романчева Олега Казань), Трефилова Вадима Ульяновск). 2 место команда Алтай-1 в составе: Локтева Сергея , Угарова Андрея , Рыбина Сергея , Лыжина Ивана.

команда Алтай-1 в составе: Локтева Сергея Угарова Андрея Рыбина Сергея Лыжина Ивана. 3 место команда Алтай-2 в составе: Костюченко Александра , Сергеева Вячеслава , Плотникова Олега , Новикова Дмитрия.

Организаторами чемпионата выступили: Министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Федерация биатлона Алтайского края, при информационной поддержке Барнаульского пивоваренного завода.