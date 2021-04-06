Биатлон в школы, биатлон в ГТО: в Барнауле проведут открытые тренировки

В начале этого года, стартовала Всероссийская акция «Биатлон в школы, биатлон в ГТО», организаторами выступили представители Курганской области при поддержке Союза биатлонистов России.

Алтайский край не остался в стороне и по решению председателя «Союза ветеранов биатлона Алтая», Локтева Сергея Александровича, организовали и провели открытую тренировку по биатлону, на базе средней школы № 24 г. Барнаула.

Всероссийская акция «Биатлон в школы , биатлон в ГТО». Фото: «Союз ветеранов биатлона Алтая»

Накануне, Барнаульская федерация биатлона, получила новое стрелковое оборудование, которое и использовалось во время проведения открытой тренировки в средней школе № 24. Вице президент Союза Биатлонистов России, Нуждов Алексей Викторович, из своих личных средств, приобрел и передал «Барнаульской федерации биатлона» 10 винтовок БИ-1 и 20 мишенных установок для стрельбы из пневматического оружия, мы выражаем большую благодарность за поддержку и помощь.

Всероссийская акция «Биатлон в школы , биатлон в ГТО». Фото: «Союз ветеранов биатлона Алтая»

Для того, чтобы тренировки начинающих биатлонистов стали регулярными и школьники имели возможность подготовиться к сдаче норм ГТО, по инициативе Сергея Александровича Локтева, средней школе № 24 г. Барнаула, было передано в подарок 2 комплекта стрелкового оборудования.

Всероссийская акция «Биатлон в школы , биатлон в ГТО». Фото: «Союз ветеранов биатлона Алтая»

«Союза ветеранов биатлона Алтая» и «Барнаульская федерация биатлона» планируют провести открытые тренировки по биатлону и в других школах нашего города.

Партнёром мероприятия стал Барнаульский пивоваренный завод.