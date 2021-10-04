Биатлон: яркое завершение летнего сезона

Достойные результаты показали воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»: Андрей Панкратов занял 2 место в индивидуальной гонке и 3 место в спринтерской гонке, Матвей Волков стал вторым в спринтерской гонке, а Павел Волков — представитель Алтайского училища олимпийского резерва, в недавнем прошлом воспитанник «Барнаульской федерации биатлона», стал победителем в индивидуальной гонке и бронзовым призером в спринтерской гонке.
Леонид Кульгуськин (МБУ ДО ДЮСШ Бийского района) в двух дисциплинах и в индивидуальной и спринтерской гонке стал победителем, Екатерина Копырина (Алтайское училище олимпийского резерва) заняла первое место в индивидуальной и серебряный призер спринтерской гонке.
Леонид Кульгуськин, Екатерина Копырина, Павел Волков и Андрей Панкратов являются стипендиатами именных стипендий, учрежденных в начале 2021 года Сергеем Александровичем Локтевым — председателем АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», вклад которого не только в ветеранский, но и в детский биатлон в нашем регионе весом и значим.
«Барнаульская федерация биатлона» выражает благодарность исполнительному директору Агрохолдинга «ГУДВИЛЛ» Геннадию Николаевичу Ильичеву за помощь в формировании призового фонда соревнований, а также руководству ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за информационную поддержку соревнований по биатлону.
По итогам открытого первенства будет сформирована сборная команда Алтайского края для дальнейших выступлений в предстоящем зимнем сезоне.