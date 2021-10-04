Биатлон: яркое завершение летнего сезона

На прошедших выходных в Барнауле состоялись соревнования по летнему биатлону. На старт открытого первенство Алтайского края вышли 73 спортсмена — представители Алтайского края и Новосибирской области.

Достойные результаты показали воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»: Андрей Панкратов занял 2 место в индивидуальной гонке и 3 место в спринтерской гонке, Матвей Волков стал вторым в спринтерской гонке, а Павел Волков — представитель Алтайского училища олимпийского резерва, в недавнем прошлом воспитанник «Барнаульской федерации биатлона», стал победителем в индивидуальной гонке и бронзовым призером в спринтерской гонке.

Воспитанники «Барнаульской федерации биатлона» победители и призеры открытого первенства Алтайского края по биатлону. Фото: «Барнаульская федерация биатлона»

Леонид Кульгуськин (МБУ ДО ДЮСШ Бийского района) в двух дисциплинах и в индивидуальной и спринтерской гонке стал победителем, Екатерина Копырина (Алтайское училище олимпийского резерва) заняла первое место в индивидуальной и серебряный призер спринтерской гонке.

Леонид Кульгуськин, Екатерина Копырина, Павел Волков и Андрей Панкратов являются стипендиатами именных стипендий, учрежденных в начале 2021 года Сергеем Александровичем Локтевым — председателем АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», вклад которого не только в ветеранский, но и в детский биатлон в нашем регионе весом и значим.

Биатлонная семья Волковых: Сергей , Матвей и Павел. Фото: «Барнаульская федерация биатлона»

«Барнаульская федерация биатлона» выражает благодарность исполнительному директору Агрохолдинга «ГУДВИЛЛ» Геннадию Николаевичу Ильичеву за помощь в формировании призового фонда соревнований, а также руководству ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за информационную поддержку соревнований по биатлону.

По итогам открытого первенства будет сформирована сборная команда Алтайского края для дальнейших выступлений в предстоящем зимнем сезоне.