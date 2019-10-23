Биатлонистка сменила гражданство и сравнила российский спорт с шапито

27-летняя биатлонистка сообщила болельщикам, что решила сменить спортивное гражданство из-за отношения к спорту в стране в целом.

Подчуфарова призвала поклонников уважать ее выбор, пишет ura.ru.

«В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор», — написала спортсменка.

Она отметила, что для кого-то спорт это лишь шоу, а для профессиональных спортсменов вся жизнь: «Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока».

По окончании сезона-2017/18 спортсменка объявила о завершении карьеры, однако этим летом решила вернуться в профессиональный спорт. Биатлонистка является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, также у нее есть личные золото и бронза на этапах Кубка мира, пишет Sportbox.ru.