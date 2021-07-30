Билеты, секреты, молодежь: как и с какими настроениями вступают в новый сезон алтайские спортивные клубы

Очертание сезона

Как, когда и с кем будет играть главная хоккейная команда на Алтае, пока точно не известно. По словам директора клуба Руслана Чайкина, на предсезонную подготовку вышли пять коллективов первенства ВХЛ. Увы, один межсезонье не пережил.

Власти Курганской области приняли решение закрыть команду «Юниор» и сосредоточить все ресурсы еще на другом хоккейном детище — «Зауралье», выступающем в ВХЛ-А. Есть информация, что ВХЛ-Б может пополниться двумя новыми командами, но пока официальных подтверждений тому нет. Календарь первенства будет готов в лучшем случае через две недели.