Быстрее, выше, сильнее: сдача норм ГТО 2024

Культура спорта и здорового образа жизни с каждым годом медленно, но верно входит в нашу жизнь. Дети и взрослые занимаются физической активностью на разных уровнях, следят за своим питанием и режимом дня, но у всех спортсменов есть одна общая цель — с каждым днём становиться лучше. Не упустите шанс прокачать себя, присоединяйтесь к программе ГТО!

Нормативы ГТО («Готов к труду и обороне») — это особый комплекс спортивных упражнений, направленных на оценку физических навыков человека. Особенность таких «испытаний» заключается в том, что принять участие в них и проверить свои силы может абсолютно каждый желающий.

Сдача норм ГТО — это не только хороший способ испытать свои физические навыки, но и возможность закалить силу духа и характер, ведь спорт дает человеку дисциплину, избавляет от тревоги и стресса, а также заряжает хорошим настроением.

Сдача норм ГТО — хороший способ испытать свои силы. Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.

Спортсмены, лучше всего справившиеся со сдачей комплекса ГТО, награждаются значками отличия: золотым, серебряным и бронзовым. Для школьников есть и преимущество в виде дополнительных баллов к результатам сдачи нормативов.

Но для хороших результатов нужна качественная подготовка. Добиться цели вам поможет центр смешанных единоборств Top Team Siberia (Топ Сибириа). Опытные тренеры не только обучат вас основам боевых искусств, но и сделают в рамках тренировок акцент на сдаче норм ГТО. Кроме того, подготовка организована в том месте, где пройдет сама сдача спортивных норм 16, 17 и 19 июля 2024 года. Чтобы записаться в Top Team Siberia, свяжитесь с администратором по номеру +7 (3852) 733745.

Сдача норм ГТО — хороший способ испытать свои силы. Фото предоставлено Барнаульским пивоваренным заводом.

Партнёром проекта традиционно стал Барнаульский пивоваренный завод, предоставивший напитки, делающие тренировки ёмкими и эффективными: вода «Алтайский источник» и «Содовая» утолит жажду после активной тренировки, а изотоники Batterade (Беттерейд) поддержат водно-солевой баланс в норме и придадут сил для новых спортивных успехов.

Мария Яшина, пресс-служба ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

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