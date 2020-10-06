Бывший флагман алтайского баскетбола продолжает накапливать долги

Очередной иск о взыскании долгов с «Алтайбаскета» на днях был подан в Арбитражный суд края. Претензия небольшая — чуть более 10 тыс. рублей. Но общая сумма задолженности, которую пытаются взыскать кредиторы, уже перевалила за 800 тыс. рублей.

Последнее заявление в отношении «Алтайбаскета» подало управление Пенсионного фонда России по Барнаулу. В материалах суда говорится, что это взыскание обязательных платежей и санкций. Иск к рассмотрению еще не принят.

Между тем, разбирательство по самой крупной претензии в арбитраже уже началось. Речь идет о взыскании субсидий в размере 690 тыс. рублей.

В конце сентября прошло первое слушание по существу. Министерство спорта Алтайского края на иске настаивает в полном объеме. «Алтайбаскет» возражал и представил свой отзыв на исковое заявление.

Первая игра «АлтайБаскета» в новом сезоне Алтайский спорт

К следующему заседанию минспорту надо будет представить расчет субсидии по не целевому использованию.

Ранее «Алтайбаскет» уже проиграл несколько дел о взыскании долгов. Два предприниматели еще летом требовали вернуть им более 100 тыс. рублей. Судя по картотеки судебных приставов, задолженность клуб так и не погасил.

В сентябре стало известно, что новый баскетбольный клуб «Барнаул» получил условный допуск в Суперлигу-2 из-за имеющихся финансовых претензий к своему предшественнику со стороны Федерации баскетбола России.