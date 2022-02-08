Бывший российский биатлонист рассказал о том, как стал членом сборной Южной Кореи

«Были и другие варианты, но я выбрал Южную Корею. Там уже тогда работал Андрей Прокунин, я с ним много и заранее разговаривал, все узнавал. Сначала меня не хотели отпускать, но в итоге разрешили смену спортивного гражданства. Причем получил я его очень быстро, ведь обычно люди могут ждать и три, и пять лет, сдают жесткие экзамены по языку. Основной задачей, как ни странно, было популяризировать биатлон в стране, а не просто попасть в топ-3−5-10. И ведь почти получилось! Если бы была медаль, то мы бы сильно шагнули вперед и в плане узнаваемости, и в плане финансирования. Были шансы на это», — сказал Лапшин «Газете.Ru».

8 февраля Лапшин занял 71-е место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

О достижениях

Лапшин выступал за сборную России до 2017 года. Он дважды становился чемпионом мира в летнем биатлоне. Также в его активе золотая медаль этапа Кубка мира в Контиолахти в 2012 году.

Ранее сообщалось, что алтайский биатлонист не побежал индивидуальную гонку на Олимпиаде.