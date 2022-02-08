8 февраля
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Спорт

Бывший российский биатлонист рассказал о том, как стал членом сборной Южной Кореи

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, рассказал, почему принял решение сменить спортивное гражданство.

Зимние Олимпийские игры.
Зимние Олимпийские игры.
СС0, NailaJ

«Были и другие варианты, но я выбрал Южную Корею. Там уже тогда работал Андрей Прокунин, я с ним много и заранее разговаривал, все узнавал. Сначала меня не хотели отпускать, но в итоге разрешили смену спортивного гражданства. Причем получил я его очень быстро, ведь обычно люди могут ждать и три, и пять лет, сдают жесткие экзамены по языку. Основной задачей, как ни странно, было популяризировать биатлон в стране, а не просто попасть в топ-3−5-10. И ведь почти получилось! Если бы была медаль, то мы бы сильно шагнули вперед и в плане узнаваемости, и в плане финансирования. Были шансы на это», — сказал Лапшин «Газете.Ru».

8 февраля Лапшин занял 71-е место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

О достижениях

Лапшин выступал за сборную России до 2017 года. Он дважды становился чемпионом мира в летнем биатлоне. Также в его активе золотая медаль этапа Кубка мира в Контиолахти в 2012 году.

Ранее сообщалось, что алтайский биатлонист не побежал индивидуальную гонку на Олимпиаде.

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