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Спорт

Бийчанин Артур Кубасов занял шестое место в заплыве на 200 метров вольным стилем на Паралимпиаде

Бийский пловец Артур Кубасов поборолся в финале Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем и показал шестой результат.

Артур Кубасов.
Артур Кубасов.
tokyo2020.paralymp.ru.

Первое место занял итальянец Франческо Боччардо, второе — испанец Антони Понсе, третье — бразилец Даниэль де Фариа Диас.

Впрочем, на этом выступление Артура Кубасова на Играх в Токио не заканчивается. 26 августа он примет участие в борьбе за медали на дистанции 100 метров в вольным стилем и 27 августа в 50- метровке баттерфляем.

Немногим ранее другой бийчанин Роман Жданов принес России золотую медаль, установив мировой рекорд в классе SB3 и показав время 46,59 в брассе на дистанции 50 метров.

Алтайский край на Паралимпиаде представляют шесть спортсменов: слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин.

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