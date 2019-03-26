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Боец Тop Team Siberia провел пять бескомпромиссных поединков и из всех вышел победителем

Представитель центра смешанных единоборств «Тop Team Siberia» Равшан Рустамов одержал победу на первенстве России по смешанному боевому единоборству ММА в г. Мурманск 22−24 марта 2019.

Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА.
Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА.
Фото: Сергей Пяткин (предоставлено ЦСЕ «Top Team Siberia»).

Более 20-ти сильнейших бойцов из разных регионов России пытались помешать ему стать чемпионом, но в итоге именно Равшан полетит 3 августа в Рим (Италия) на первенство Мира, где будет представлять сборную команду России.

Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА.
Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА.
Фото: Сергей Пяткин (предоставлено ЦСЕ «Top Team Siberia»).

Так же наш спортсмен получил специальный приз за лучший бой турнира.

Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА.
Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА.
Фото: Сергей Пяткин (предоставлено ЦСЕ «Top Team Siberia»).

Соревнования проходили по олимпийской системе на выбывание: боец Тop Team Siberia провел пять бескомпромиссных поединков и из всех вышел победителем!

Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА.
Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА.
Фото: Сергей Пяткин (предоставлено ЦСЕ «Top Team Siberia»).

Справка

Центр смешанных единоборств «Top Team Siberia» проводит спортивные тренировки по единоборствам как для начинающих бойцов, так и готовит действующих спортсменов регионального уровня для профессиональной карьеры в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.

В центре могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально.

Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства — это не бои без правил, а прежде всего искусство.

Руководителями центра являются Евгений Шевченко и Александр Локтев, основатель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы.

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