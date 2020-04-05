Боксер и депутат Николай Валуев показал, как тренируется дома с двумя огромными бутылями

«Вот пригодились баки с водой», — сделал подпись к снимку сам Валуев.
«На вашем фоне выглядят как пятилитровочки», — в таком духе оценили снимки шутники.
«Лучше бы эту воду вы раздавали, а также защитные маски бесплатно в аэропорту, ж/д, в метро на улицах городов России и приносили бесплатно людям домой» — раскритиковали думца другие.
Отметим, что депутаты Госдумы от Алтайского края (а таких — 9) пока совсем неохотно демонстрируют в соцсетях, как они проводят домашние часы в самоизоляции. Кроме депутата от «ЕР», Даниила Бессарабова никто в пабликах особо не отметился.