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Спорт

Боксер и депутат Николай Валуев показал, как тренируется дома с двумя огромными бутылями

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуем опубликовал в своем Инстаграм фото, на котором он выполняет жим лежа, а также приседание с двумя 19-литровыми бутылями с водой. По этому поводу поклонники отпустили немало шуток в адрес спортсмена. Но нашлись и критики.

Николай Валуев в самоизоляции возобновил тренировки.
Николай Валуев в самоизоляции возобновил тренировки.
Инстаграм Николая Валуева.

«Вот пригодились баки с водой», — сделал подпись к снимку сам Валуев.

«На вашем фоне выглядят как пятилитровочки», — в таком духе оценили снимки шутники.

«Лучше бы эту воду вы раздавали, а также защитные маски бесплатно в аэропорту, ж/д, в метро на улицах городов России и приносили бесплатно людям домой» — раскритиковали думца другие.

Николай Валуев в самоизоляции возобновил тренировки.
Николай Валуев в самоизоляции возобновил тренировки.
Инстаграм Николая Валуева.

Отметим, что депутаты Госдумы от Алтайского края (а таких — 9) пока совсем неохотно демонстрируют в соцсетях, как они проводят домашние часы в самоизоляции. Кроме депутата от «ЕР», Даниила Бессарабова никто в пабликах особо не отметился.

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