Боксеры подарили губернатору Томенко перчатки Super и сделали заманчивое предложение

9 июля с официальным визитом на Алтай приехала делегация Федерации бокса России, возглавил которую генеральный секретарь объединения Умар Кремлев. Боксеры встретились с губернатором Виктором Томенко и предложили провести несколько крупных турниров, в том числе международного уровня.

Речь, в частности, шла о проведении спортивных турниров после снятия ограничений по COVID-19. Умар Кремлев поблагодарил Виктора Томенко за поддержку бокса и рассказал о ближайших планах.

«Мы хотели провести в конце года здесь, в Барнауле, юношеское первенство России, а в следующем году — юниорское: два первенства России, если вы поддерживаете», — рассказал генсекретарь Федерации бокса России.

Также есть планы и амбиции на проведение первенства Европы по боксу среди юниоров в 2021 году. в Алтайском крае.

Умар Кремлев подчеркнул, что в Алтайском крае бокс — популярный вид спорта. В регионе около 7,5 тыс. спортсменов всех возрастов, что является хорошим показателем на фоне других регионов.