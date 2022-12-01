Боксируй с умом. Известный московский тренер Андрей Бупас провел мастер-класс в «Азбуке бокса»

Боксерский клуб «Азбука бокса» свой первый день рождения отметил проведением мастер-класса от именитого московского тренера, у которого занимаются как профессиональные бойцы, так и «звезды» шоу -бизнеса.

Лучший день рождения — это тренировка

В честь своего первого дня рождения, боксерский клуб «Азбука бокса» провел бесплатный мастер-класс по боксу от Андрея Бупаса.

Андрей «Бупас» Ивичук тренировал многих профессиональных бойцов, таких как Али Багаутдинов, Бату Хасиков, Владимир Минеев, Расул Мирзаев, Андрей Сироткин, Андрей Орловский и Алексей Папин. Помимо этого, у него тренируются такие знаменитости, как репер Баста, стендап-комик Нурлан Сабуров, некоторые участники списка Forbes. Именитый тренер помогает своим спортсменам грамотно найти слабое место соперника, а также подготовить четкий план боя.

Боксерский клуб «Азбука бокса» Фото: Дмитрий Лямзин.

В Барнауле на мастер-классе занимались в основном дети и подростки. Всего в ринг вместе с тренером вошли около десятка ребят в возрасте от 13 до 18 лет. Часть ребят — воспитанники клуба «Азбука бокса», другие же приехали со всего края по приглашению Федерации бокса Алтайского края. С молодыми воспитанниками тренер по большей части отрабатывал связки на «моторику и комбинаторику».

На вопрос, зачем нужны все эти упражнения Андрей Бупас уверенно отвечал, что эти элементы необходимы для развития спортсмена.

— Допустим, один человек знает 10 слов, а другой — 100 слов? У кого из них речь будет более красивая? Конечно, у второго. Так и у боксера — нужно постоянно узнавать и пробовать больше — заявил Бупас.

— Хороший бой — это зрелищный бой. И бокс я считаю более зрелищным видом спорта, чем тот же ММА — хотя и там есть интересные моменты — говорит тренер.

Боксерский клуб «Азбука бокса» Фото: Дмитрий Лямзин.

По словам Андрея Бупаса, в России сейчас есть много талантливых, перспективных ребят, но их нужно раскрывать, помогать стать спортсменами. При этом он посетовал, что сейчас в боксе очень мало детей — ушла массовость. Бокс сейчас становится как фитнес. Но нет массовости — нет героев, с которых дети могли бы брать пример, и мотивировать родителей отвести детей в секцию бокса.

— Самое основное в боксе — это характер, а научиться можно всему. Бокс развивает скорость принятия решения, ориентироваться в критической ситуации — говорит Бупас.

«Мы только в начале пути»

Владимир Николаев, основатель и директор «Азбуки бокса» в беседе рассказал, что сейчас в клубе занимаются около 100 воспитанников — это парни и девушки разных возрастов.

— Главное, что клуб состоялся. Прямое подтверждение этому — то, что первый день рождения мы уже встречаем в очень теплой, дружной компании единомышленников. Хотя мы только в самом начале пути — говорит он.

При этом свои цели клуб формулирует очень четко. По словам директора, клуб выполнит одну из своих задач, когда появится первый мастер спорта по боксу из числа тех воспитанников, которые впервые надели перчатки именно здесь. В более отдаленной перспективе — когда воспитанник станет боксером, свяжет жизнь с боксом, а затем вернется в клуб и станет тренером для других воспитанников. Владимир Николаев говорит, что в этом они ориентируются на академическую среду — когда ректором вуза становится выпускник этого же учебного заведения.

Боксерский клуб «Азбука бокса» Фото: Дмитрий Лямзин.

— По большому счету, спортивный клуб — это тоже учебное заведение. Здесь есть свои серьезные учебные предметы, а весь процесс направлен на то, чтоб воспитывать личность через спорт, через преодоление, через дисциплину, через уважение к своим коллегам и старшему поколению — говорит он.

Владимир также назвал важные качества для человека, который хочет заниматься боксом.

— Первое и основное качество — это умение преодолевать себя, преодолевать собственный страх. Второе — это, безусловно, дисциплина, и умение слушать тренера. Третье, то, что у нас называется «боксируй с умом» — умение думать, рефлексировать и анализировать. А думать в боксе ты сможешь только тогда, когда большая часть движений уже будет на автоматизме — отточена, оттренирована. Все это приходит с годами тренировок — говорит Владимир Николаев.