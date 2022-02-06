Болеем за наших. Стало известно, когда на Олимпиаде-2022 будут выступать два алтайских спортсмена

Два алтайских спортсмена в составе российской сборной выступят на зимней Олимпиаде в Пекине.

8 февраля в индивидуальной гонке примет участие 22-летний биатлонист Даниил Серохвостов, пишут «Вести-Алтай».

Свою спортивную карьеру он начал в Заринске под руководством тренера и по совместительству своего отца Руслана Серохвостова.

В этом спортивном сезоне он стал призером Кубка мира, что дало ему шанс попасть в олимпийскую сборную.

В Пекине заринский биатлонист выступит в четырёх гонках: индивидуальной, спринте, гонке с преследованиями и эстафете.

12 февраля в Пекине будет соревноваться барнаульский конькобежец, призер чемпионатов России и мира Виктор Муштаков. Он пробежит две дистанции — 500 и 1000 метров.