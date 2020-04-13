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Спорт

«Больница переполнена»: алтайский гимнаст Найдин рассказал подробности своей госпитализации

Госпитализированный с подозрением на коронавирус алтайский гимнаст Сергей Найдин рассказал журналистам RT, что происходит в больнице, где он находится. Сам спортсмен сейчас ожидает результаты решающего третьего теста — первый был положительный, второй отрицательный.

Спортсмен Сергей Найдин
Спортсмен Сергей Найдин
vk.com/id306829274

Найдин сообщил, что за несколько дней он сменил уже четыре палаты.

«Это связано с тем, что поступает очень много народа. Некоторых привозят в тяжёлом состоянии. Поскольку лежу в боксе, ни с кем не пересекаюсь, но врачи утверждают, что больница переполнена. Очень боюсь уже здесь что-нибудь подхватить. Лучше бы отпустили домой», — поделился спортсмен.

Все свободное время гимнаст тренируется и смотрит фильмы. Еду ему привозят со спортивной базы в Новогорске, откуда его привезли в больницу.

По его словам, никаких симптомов заболевания он у себя не почувствовал.

«В конце марта мы вместе со сборной приехали в Новогорск. Там все сдали тест на коронавирус. У меня и у главного тренера он оказался положительным. Однако у Родионенко последующие два результата были отрицательными. Но и тогда меня абсолютно ничто не беспокоило. Честно говоря, испугаться даже не успел. Болезнь как болезнь. Тем более чувствовал себя идеально, даже температура не поднималась. Жена сначала вообще не поверила, когда узнала, что у меня коронавирус. Думала, это шутка, а потом расстроилась», — говорит Найдин.

Спортсмен также сказал, что ждать результатов очень утомительно. Но он надеется, что придут отрицательные пробы, и в понедельник его выпустят.

«Выпишусь и поеду домой, на Алтай. Проблем с ограничением передвижения быть вроде бы не должно», — сообщил он.

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