Большунов после победного финиша на Играх упал и целовал снег Поднебесной

Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали — в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. После финиша «золотой» спортсмен целовал снег.

Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

«Если скажут нести флаг, то понесу — я за. На финише я поздравил бразильца и хорвата, которые финишировали последними, и поздравил их с тем, что финишировали. Они поздравили меня и пожелали удачи», — сказал спортсмен.

19 февраля трехкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов целовал снег после финиша победного для него 30-километрового масс-старта свободным стилем.