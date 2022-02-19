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Спорт

Большунов после победного финиша на Играх упал и целовал снег Поднебесной

Лыжник Александр Большунов оценил возможность стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр — 2022 в Пекине, пишет championat.com.

Олимпиада.
Олимпиада.
Источник: СС0

Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали — в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. После финиша «золотой» спортсмен целовал снег.

Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

«Если скажут нести флаг, то понесу — я за. На финише я поздравил бразильца и хорвата, которые финишировали последними, и поздравил их с тем, что финишировали. Они поздравили меня и пожелали удачи», — сказал спортсмен.

19 февраля трехкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов целовал снег после финиша победного для него 30-километрового масс-старта свободным стилем.

«После финиша я упал, чтобы поцеловать китайский снег, потому что хочу сказать большое спасибо китайской земле за то, что она так приняла меня и я смог здесь стать трехкратным олимпийским чемпионом», — сказал спортсмен.

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