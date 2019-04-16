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Борьба за чемпионство в РФПЛ и наиболее интересные матчи уик-энда

Прошло уже больше месяца с момента возвращения РФПЛ из зимнего отпуска. Давайте посмотрим, что происходит в российской премьер лиге, а также взглянем на наиболее интересные матчи предстоящих выходных.

РФПЛ — борьба за чемпионство продолжается

Борьба за чемпионство в РФПЛ.
Борьба за чемпионство в РФПЛ.
Источник фото: ООО "Фикси"

Перед уходом на зимний перерыв, в РФПЛ сложилась очень интересная ситуация. Зенит лидировал в турнирной таблице, но следом в отставание в одно очко шел Краснодар. Эту ситуацию делал интереснее отчет английских спортивных аналитиков. В нем было указано, что питерский клуб набрал очков больше ожидаемого, но при этом чемпионом все равно должен стать Краснодар.

Все ждали, что после возвращения РФПЛ с зимнего отпуска Краснодар наконец таки займет первое место в таблице чемпионата. Но что-то пошло не так. Первые три матча для «быков» были мягко скажем провальными. И если ничью со Спартаком можно считать приемлемым результатом, то ничья с Оренбургом и проигрыш Локомотиву — провал.

Зенит же, вопреки всем ожиданиям, начал очень хорошо, выиграв три матча подряд. Сейчас разрыв несколько сократился и составляет всего 4 очка. Это не

много, но вполне комфортно для питерцев. До окончания чемпионата осталось всего 8 туров. Судьба чемпионства, скорее всего, будет решаться в очной встрече двух главных претендентов, которая пройдет 20-го апреля.

Смотреть футбол онлайн — главные матчи этих выходных

Борьба за чемпионство в РФПЛ.
Борьба за чемпионство в РФПЛ.
Источник фото: ООО «Фикси»

Теперь давайте поговорим о главных матчах выходных. Смотреть футбол онлайн после прошедших еврокубков, возможно, будет не так интересно, но уик-энд подготовил несколько действительно ярких и принципиальных встреч:

  • Динамо Москва — Краснодар. Для любителей российского футбола это главный матч недели. Оба клуба остро нуждаются в победах. Москвичам нужно выходить из зоны вылета, в то время как Краснодару нужна победа, для того, чтобы догнать Зенит. Ничья не устроит никого.
  • Милан — Лацио. Яркое итальянское противостояние за место в Лиге Чемпионов. Милан преобразился после зимнего трансфера и сейчас занимает четвертое место в турнирное таблице. Лацио на протяжении сезона показывает уверенную игру и претендует на выход в Лигу Чемпионов.
  • Ливерпуль — Челси. Главное противостояние недели не только в АПЛ, но и во всей Европе. Обе команды остро нуждаются в победах. Любая ошибка Ливерпуля сейчас может стоит ему чемпионства, а Челси нужно входить в ТОП-4 для того, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов.

Смотреть онлайн футбол такого уровня — настоящее удовольствие для поклонников этого вида спорта. А на следующей неделе уже вернется Лига Чемпионов и Лига Европы с ответными матчами ¼ финал.

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