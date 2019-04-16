Борьба за чемпионство в РФПЛ и наиболее интересные матчи уик-энда

Прошло уже больше месяца с момента возвращения РФПЛ из зимнего отпуска. Давайте посмотрим, что происходит в российской премьер лиге, а также взглянем на наиболее интересные матчи предстоящих выходных.

Перед уходом на зимний перерыв, в РФПЛ сложилась очень интересная ситуация. Зенит лидировал в турнирной таблице, но следом в отставание в одно очко шел Краснодар. Эту ситуацию делал интереснее отчет английских спортивных аналитиков. В нем было указано, что питерский клуб набрал очков больше ожидаемого, но при этом чемпионом все равно должен стать Краснодар.

Все ждали, что после возвращения РФПЛ с зимнего отпуска Краснодар наконец таки займет первое место в таблице чемпионата. Но что-то пошло не так. Первые три матча для «быков» были мягко скажем провальными. И если ничью со Спартаком можно считать приемлемым результатом, то ничья с Оренбургом и проигрыш Локомотиву — провал.

Зенит же, вопреки всем ожиданиям, начал очень хорошо, выиграв три матча подряд. Сейчас разрыв несколько сократился и составляет всего 4 очка. Это не

много, но вполне комфортно для питерцев. До окончания чемпионата осталось всего 8 туров. Судьба чемпионства, скорее всего, будет решаться в очной встрече двух главных претендентов, которая пройдет 20-го апреля.

Смотреть футбол онлайн — главные матчи этих выходных

Борьба за чемпионство в РФПЛ. Источник фото: ООО «Фикси»

Теперь давайте поговорим о главных матчах выходных. Смотреть футбол онлайн после прошедших еврокубков, возможно, будет не так интересно, но уик-энд подготовил несколько действительно ярких и принципиальных встреч:

Динамо Москва — Краснодар. Для любителей российского футбола это главный матч недели. Оба клуба остро нуждаются в победах. Москвичам нужно выходить из зоны вылета , в то время как Краснодару нужна победа , для того , чтобы догнать Зенит. Ничья не устроит никого.

в то время как Краснодару нужна победа для того чтобы догнать Зенит. Ничья не устроит никого. Милан — Лацио. Яркое итальянское противостояние за место в Лиге Чемпионов. Милан преобразился после зимнего трансфера и сейчас занимает четвертое место в турнирное таблице. Лацио на протяжении сезона показывает уверенную игру и претендует на выход в Лигу Чемпионов.

Ливерпуль — Челси. Главное противостояние недели не только в АПЛ , но и во всей Европе. Обе команды остро нуждаются в победах. Любая ошибка Ливерпуля сейчас может стоит ему чемпионства , а Челси нужно входить в ТОП-4 для того , чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов.

Смотреть онлайн футбол такого уровня — настоящее удовольствие для поклонников этого вида спорта. А на следующей неделе уже вернется Лига Чемпионов и Лига Европы с ответными матчами ¼ финал.