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Спорт

Бой Нурмагомедова и Фергюсона может пройти без зрителей

В UFC допустили возможность проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона без зрителей, сообщает ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов.
kremlin.ru

В организации заверили, что не планируют отменять поединок из-за коронавируса, однако есть вероятность, что он пройдет в другом месте.

В разосланной участникам турнира информации также говорится, что он состоится, но, возможно, при пустых трибунах.

Знакомый с делами промоушена источник пояснил, что бой должен пройти в Нью-Йорке, но накануне в городе объявили чрезвычайное положение и отменили массовые мероприятия.

Возможен перенос на арену в Лас-Вегасе, как уже произошло с двумя другими турнирами.

Напомним, бой состоится 19 апреля в рамках турнира UFC 249. На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона: у россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

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