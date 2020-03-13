Бой Нурмагомедова и Фергюсона может пройти без зрителей

В организации заверили, что не планируют отменять поединок из-за коронавируса, однако есть вероятность, что он пройдет в другом месте.
В разосланной участникам турнира информации также говорится, что он состоится, но, возможно, при пустых трибунах.
Знакомый с делами промоушена источник пояснил, что бой должен пройти в Нью-Йорке, но накануне в городе объявили чрезвычайное положение и отменили массовые мероприятия.
Возможен перенос на арену в Лас-Вегасе, как уже произошло с двумя другими турнирами.
Напомним, бой состоится 19 апреля в рамках турнира UFC 249. На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона: у россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.