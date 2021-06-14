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Спорт

Боярский, Деревянко и другие знаменитые актеры поддержали сборную России

Знаменитые актеры Санкт-Петербургского драматического театра имени Ленсовета записал видеоролик, в котором еще раз пожелали удачи сборной России по футболу, даже после крупного поражения от команды Бельгии.

Михаил Боярский, Борис Алушкин, Владимир Климов и Карен Шахназаров.
Михаил Боярский, Борис Алушкин, Владимир Климов и Карен Шахназаров.
опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384

Видео разместил у себя в Instagram капитан сборной России Артем Дзюба.

Михаил Боярский пожелал удачи всей команде. И отметил, что сборная должна сыграть не хуже, чем его любимый «Зенит». «С меня шляпа! Желаю победы и всяческих благ!» — сказал Боярский.

Павел Деревянко заявил, что «весь Санкт-Петербург болеет за сборную России и верит в ее непоколебимый дух, игровой кураж и дерзость».

Второй матч сборная России проведет на ЕВРО-2020 16 июня. Соперником станет сборная Финляндии. Матч в Санкт-Петербурге начнется в 16 часов по московскому времени.

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