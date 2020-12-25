Бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили массовую драку на турнире в Москве

Конфликт произошел после одного из поединков турнира — по словам очевидцев, в октагон вошел Минеев и выразил желание встретиться с Исмаиловым.
После словесной перепалки между спортсменами началась драка. Исмаилов получил рассечение.
«Не позорьтесь. Нас показывают в прямом эфире», — кричали организаторы турнира.
Драку удалось разнять только после вмешательства полиция. На кадрах видно, что на место прибыли бойцы ОМОН.
В рамках поединка Исмаилов и Минеев встречались в октагоне на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.