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Спорт

Бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили массовую драку на турнире в Москве

Бойцы MMA Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили массовую драку во время турнира Fight Nights Global Winter Cup в Москве, сообщает ТАСС.

Исмаилов и Минеев устроили массовую драку.
Исмаилов и Минеев устроили массовую драку.
кадр из видео.

Конфликт произошел после одного из поединков турнира — по словам очевидцев, в октагон вошел Минеев и выразил желание встретиться с Исмаиловым.

После словесной перепалки между спортсменами началась драка. Исмаилов получил рассечение.

«Не позорьтесь. Нас показывают в прямом эфире», — кричали организаторы турнира.


Драку удалось разнять только после вмешательства полиция. На кадрах видно, что на место прибыли бойцы ОМОН.

В рамках поединка Исмаилов и Минеев встречались в октагоне на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

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