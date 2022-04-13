Человек извне. Зачем молодой амбициозный бизнесмен пришел в хоккей на траве и какой видит его перезагрузку

Полгода назад в алтайском хоккее на траве произошло знаковое событие — на место президента федерации пришел 34-летний бизнесмен, руководитель сети клиник Владимир Николаев. Он называет себя «человеком извне», готовым раскрыть этот вид спорта по-новому. Своим видением развития хоккея на траве предприниматель и общественник поделился с altapress.ru.

«Со спортом всегда был на „ты“»

— Полгода назад вы стали президентом Федерации хоккея на траве Алтайского края. У вас есть бизнес , семья , любимые увлечения. Зачем эта дополнительная нагрузка?

— Есть несколько причин. Больше десяти лет вместе с семьей и единомышленниками занимаюсь развитием медицинских проектов, есть опыт преподавания в Алтайском государственном медуниверситете.

Несколько лет назад со своей командой решили посмотреть на тему сохранения здоровья чуть шире и обратили внимание на сферу спорта. Я со спортом всегда был на «ты», мне еще и семи лет не было, когда папа привел в секцию хоккейной команды «Мотор». С тех пор спорт в разных его проявлениях присутствует в моей жизни.

Одни из проектов — клуб «Азбука бокса» — мы уже запустили. В 2021 году мне поступило предложение возглавить Федерацию хоккея на траве. Запрос был как раз на человека извне вида спорта — иногда полезно посмотреть со стороны.

Клуб «Азбука бокса». Дмитрий Лямзин. Клуб «Азбука бокса» Дмитрий Лямзин Клуб «Азбука бокса». Дмитрий Лямзин. Клуб «Азбука бокса». Дмитрий Лямзин.

Конечно, будучи коренным барнаульцем, я знал, что есть команда мастеров и стадион, но глубоко в тему развития хоккея на траве никогда не погружался. Встреча была с Владимиром Кобзевым, главным тренером «Коммунальщика», очень позитивно пообщались. Низкий поклон таким людям, он пример того, как можно вопреки проблемам творить спортивную историю.

Затем познакомились с игроками команды, руководством краевой спортивной школы «Юность Алтая».

Знаете, в управленческой среде распространено такое понятие, как «продукт». Иногда бывает так, что продукт есть, а его ценность не могут донести до конечного потребителя.

Для себя отметил важный факт: хоккей на траве в Алтайском крае, действительно, востребовал, но ему частично свойственна подобная проблема. Такое ощущение было, что этот вид спорта живет своей жизнью, находясь в определенном вакууме.

— Вы как руководитель федерации , какую задачу лично перед собой ставите и своей командой?

— Сразу скажу, что всегда выступал за открытость и прозрачность. В любом проекте для меня это базовые ценности. В федерации мы оценили и проанализировали все юридические моменты, избрали легитимный исполком, сформировали комитеты. Чтобы осуществлять хозяйственную деятельность, открыли расчетный счет.

Теперь главная задача — поступательное развитие. Если смотреть по направлениям, то, конечно, одно из приоритетных направлений — это детско-юношеский хоккей на траве. Сейчас в госзадании у нас прописано 214 воспитанников, но желающих заниматься намного больше.

Учитывая, что «Юность Алтая» носит статус краевой спортшколы, наша задача — расширить географию и создать отделения в районах.

Еще в 2021 году федерация направила в муниципалитеты письма с предложением о сотрудничестве. От большинства из них мы получили положительную обратную связь и уже есть первые результаты.

На прошлой неделе ко мне приезжал Сергей Тарасов, председатель комитета по физкультуре и спорту Ребрихинского района, наметили варианты взаимодействия. Важно, что у района есть интерес. Мы со своей стороны можем предложить всесезонный вид спорта, не требующий больших затрат и серьезной инфраструктуры.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Если в течение ближайших двух-трех лет сможем открыть хотя бы пять районных отделений, я буду считать это успехом.

Параллельно прорабатываем вопрос открытия еще одного отделения по хоккею на траве в Барнауле. Базой для него может стать одна из спортивных или общеобразовательных школ города. Логично, если такое отделение появится в центральной части Барнаула.

— Есть ли планы по развитию массового любительского хоккея на траве?

— История очень актуальная, и здорово, что в 2021 году нам удалось сделать в этом направлении первые шаги. На базе школы «Юность Алтая» прошел первый любительский турнир, в котором участвовали несколько коллективов, например, команда родителей наших воспитанников.

В мае 2022 года планируем этот опыт повторить и провести полноценный фестиваль хоккея на траве с мастер-классами и турнирами. Считаю, что сможем на высоком уровне реализовать эту идею.

«Готовы работать открыто , не для галочки»

— Переходя к теме финансов , можете назвать нынешний бюджет хоккея на траве?

— На 2022 год это почти 30 млн рублей, 15 млн рублей из которых пойдет на финансирование детской школы, остальное — на команду «Коммунальщик».

На сегодняшний день у команды мастеров существует некая комплиментарность между уровнем финансирования и существующими спортивными результатами. Очевидно, что для достижения наивысшего показателя — победы в Суперлиге — «Коммунальщику» требуется больше вложений.

Не буду говорить, каков бюджет топовых клубов, но он в разы больше нашего.

Пожар на стадионе «Коммунальщик». vk.com/barneos22

Особого внимания требует и стадион, в первую очередь его покрытия. Необходим спортивный не травмоопасный «ковер», который будет отвечать современным требованиям. На это тоже требуются вложения.

— А что насчет внебюджетного финансирования , в хоккее на траве оно вообще есть?

— Мне известно, что клуб привлекает не так много внебюджетных средств, но о каком-то существенном внебюджетном финансировании речь не идет. Мой опыт подсказывает, что половину задач можно решить с помощью грамотного менеджмента.

На мой взгляд, было бы логично при Федерации хоккея на траве создать попечительский совет. Это правильный механизм, при котором формируется пул заинтересованных в развитии вида спорта людей. Мы со своей стороны готовы работать открыто, не для галочки.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

«Команда мастеров требует особого внимания»

— Несколько лет назад возникали вопросы , зачем Алтайскому краю команда «Коммунальщик», вроде как и результатов нет , посещаемость минимальная. Что бы вы могли на это ответить?

— Закрыть не трудно, но что потом? «Коммунальщик» создал историю, которую знают далеко за пределами страны. Я думаю, что подобных примеров в нашем регионе не много.

Я как физиолог скажу: все живое развивается по синусоиде. Это значит, что регулярно происходят движения вверх и вниз. Так что абсолютно естественно, когда бывают большие взлеты и снижения.

Рассчитываю, что совместная работа всей федерации поможет преодолеть имеющийся спад. Сейчас важно наметить цель, к которой движемся. А в спорте цель одна — это призовое место.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

— Что нужно сделать , чтобы «Коммунальщик» выиграл Суперлигу?

— Ответ простой: обыграть всех (смеется).

Если серьезно, не хочется все сводить к вопросу финансирования, но очевидно, что это важный момент. Надо понимать, что команда мастеров требует особого внимания. У некоторых клубов по хоккею на траве бюджеты больше 100 млн и они регулярно в призах.

Финансирование алтайской команды, если посмотреть в динамике, за четыре года выросло всего на 1,3 млн рублей.

Вместе с тем нельзя надеяться только на бюджет, необходимо налаживать отношения с попечительским советом, о котором я уже говорил. Хочется, чтобы представители бизнеса и общественности по-новому оценили хоккей на траве.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

— Как вернуть людей на стадион «Коммунальщик»?

— Все, что для этого нужно, придумано давно. Первое: должен быть понятный календарь, чтобы целевая аудитория понимала, когда состоятся домашние встречи.

Второе: афиши и каналы коммуникации. Третье: матч должен быть праздником. Понятно, что без определенного бюджета Match Day сделать довольно сложно, но надо стараться.

При этом стоит учитывать, что по мановению волшебной палочки ничего не изменится — два дня поработали и сразу полный стадион. Надо нацеливаться на то, что активная работа по возвращению людей на трибуны «Коммунальщика» займет год, а, может быть, и два. И только на третий мы сможем говорить о возросшей посещаемости.

Специальный вопрос

— В 2022 году хоккей на траве громко прозвучал в связи со строительством спортивного комплекса в барнаульском парке имени Ленина , против которого выступили местные жители. Чем в итоге закончилась эта история?

— Насколько я знаю, мэрия Барнаула от идеи строительства на территории парка отказалась. Если говорить про спортивный комплекс, конечно, он необходим. Это не единожды звучало на совещаниях всех уровней власти. На мой взгляд, строительство такого объекта стало бы хорошим подспорьем для дальнейшего развития хоккея на траве и других видов спорта. Ведь ФОК полифункциональный и подходит для многих спортсменов.

Другая история — это плоскостное сооружение. Хоккею на траве требуется свой, индивидуальный по размерам стадион с современным не травмоопасным покрытием. В этом плане рассматриваем несколько вариантов.

Один из них — реконструкция действующего поля. По словам министра спорта Алексея Перфильева, ведомство готово вложиться в подготовку основания «пирога» и содействовать в поиске средств на покрытие. В ценах января 2022 года это около 20−30 млн рублей. Здесь нам надо плотнее взаимодействовать с головной федераций в Москве.

О чем еще рассказал собеседник

О привлекательности хоккея на траве На мой взгляд, какой-то конкретный вид спорта нельзя навязать насильно. Спорт — это право выбора быть здоровым и сильным, а вот за счет чего — плавания, футбола или гимнастики — это уже индивидуальное решение каждого. Уникальность хоккея на траве — в его всесезонности. В этом виде спорта работает весь организм, развивается выдающаяся функциональная выносливость за счет беговой нагрузки, формируется крепкий плечевой пояс, так как основные технические упражнения производятся руками. К тому же хват клюшки в хоккее на траве только на одну сторону, в связи с чем правшам придется «переучиваться», а это новые нейронные связи, что очень полезно для детей всех возрастов. О дефиците тренеров Однозначно могу сказать: с тренерским составом нам повезло. Большая заслуга в этом Владимира Кобзева. За 45 лет, что он стоит у руля хоккея на траве, сменилось уже несколько поколений спортсменов. Некоторые из них, заканчивая профессиональную карьеру, не пропадают навсегда, а остаются на тренерской работе. Сейчас у нас есть опытные тренеры и те, которые, как говорят, на подходе. Поэтому при увеличении числа воспитанников мы сможем их обеспечить тренерскими кадрами.

Досье

Владимир Юрьевич Николаев родился 11 декабря 1987 года в Барнауле. В 2005 году поступил в Алтайский государственный медицинский университет, который с отличием окончил по специальности «Лечебное дело».

Параллельно получил второе высшее образование в Алтайском институте труда и права по направлению «Финансы и кредит». В 2016 году на базе СибГМУ успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Нормальная физиология». В 2018 году в Высшей школе экономики получил степень МВА.

Владимир Николаев. Анна Зайкова

В 2021 году прошел обучение в бизнес-школе «Сколково» по программе «Здравоохранение: лидеры изменений». Имеет более 20 научных работ, грамоты и благодарственные письма администрации Барнаула, ЦК Профсоюза Российской Федерации.

В настоящий момент успешно ведет предпринимательскую деятельность в сфере здравоохранения, руководит сетью клиник «Здоровое поколение».

Активно поддерживает детско-юношеский спорт, а также спорт высших достижений. Является президентом Федерации хоккея на траве Алтайского края, членом Федерации бокса Алтайского края. Основатель и директор клуба «Азбука бокса».

Женат, воспитывает сына.