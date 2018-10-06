Чемпион Европы по бодибилдингу поможет барнаульцам провести трансформацию тела

На протяжении 2,5 месяцев участники в четырех возрастных категориях будут выполнять задания и рекомендации наставников, посещать совместные и персональные тренировки и мастер-классы. Помимо основной программы проект предполагает также лекции по диетологии, фотосессии и соревнования по функциональному многоборью. Всего к проекту присоединились 84 барнаульца.
«Трансформация» завершится выступлением желающих в отдельно выделенной категории «фитнес-бикини» на большой сцене. Участники, показавшие лучшие результаты, получат ценные подарки и денежные призы от организаторов и спонсоров. Общий призовой фонд конкурса — более 150 тыс. рублей.
Александр Барбашин,
вице-президент федерации бодибилдинга и фитнеса Алтайского края:
Мы начинали с проектов, в которых участвовали профессиональные спортсмены по категориям: «фитнес-бикини», «фитнес-модель» и «классический бодибилдинг», и даже не рассматривали обычных людей с их целями. Но оказалось желающих привести себя в форму, похудеть или нарастить мышечную массу не для сцены, а для жизни — гораздо больше. Так, в прошлом году родилась первая «Трансформация». Этот проект обрел колоссальную популярность и превзошел по интересу профессиональный конкурс. В новом сезоне мы решили добавить элемент турнира и ввели категорию «фитнес-бикини». Выступать будут участницы, которые еще ни разу не выходили на профессиональную сцену, хотят попробовать свои силы, но не решаются. Этот опыт станет для них своеобразной «пробой пера».
По словам организаторов, в этом году упрощены условия оценки участников. Выбирать лучших будут сами участники, судьи и зрители. Финал запланирован на 15 декабря.
Читатели altapress.ru могут понаблюдать за четверыми добровольцами и их наставниками. Участники будут рассказывать о своих целях и трудностях, а тренеры раскрывать секреты их достижения.
1. Александр
Возраст: 32
Профессия: юрист
Вес: 74
Рост: 171
Стаж тренировок: отсутствует
Алина Юркова,
наставник:
Спорт в жизни Александра отсутствовал совсем, в связи с чем мы имеем ослабленный скелетно-мышечный аппарат и относительно невысокие функциональные показатели. В первую очередь наша работа будет направлена на общее укрепление организма, корректировку питания, увеличение мышечной массы, а также прививание «правильных» привычек. Мы начнем с питания и увеличения ежедневной физической активности.
2. Зарина
Возраст: 26 лет
Профессия: Домохозяйка (в декрете)
Вес: 57 кг
Рост: 158 см
Стаж тренировок: менее года
Евгения Макашова,
наставник:
На данный момент Зарина обладает неспортивной фигурой (никогда профессионально спортом не занималась). Цели на проект: уменьшить верх, округлить низ (придать объем), убрать живот, снизить уровень жира в организме, придать тонус мышцам (спортивные очертания).
Для реализации поставленных целей, в-первую очередь, регулируем питание. Тренировки 3 раза в неделю, прорабатываем все группы мышц. Акцент на низ — более силовой тренинг; верх — многоповторки, работа с небольшим/средним весом. Все делаем на втянутом животе, укрепляем мышцы кора. Через три недели подключим вакуум — ежедневно с утра на голодный желудок.
Людям с похожей комплекцией рекомендую не зацикливаться только на животе. Многие думают, что если постоянно качать пресс, то объемы «уйдут», и талия станет тоньше. Это миф: организм худеет пропорционально. Диета также не должна быть строгой, но важно выдержать режим (дробное питание) и хронобиологию (какой продукт, в какое время лучше всего употреблять).
3. Андрей
Возраст: 38 лет
Профессия: Руководитель видеостудии
Вес: 81 кг
Рост: 178 см
Стаж тренировок: 2 года
Александр Барбашин,
наставник:
У Андрея нет лишнего веса, но есть небольшое превышение уровня жировой прослойки. Моя задача — уменьшить количество жира, не растеряв мышцы. При отрицательном калораже очень тяжело наращивать мышечную массу, но мы попытаемся. Учитывая активный образ жизни участника, мы составим диету и тренировочный план так, чтобы он успевал восстанавливаться и прогрессировал.
4. Виктория
Возраст: 41 год
Профессия: Психолог
Вес: 113 кг
Рост: 169 см
Стаж тренировок: 4 мес
Дмитрий Науменко,
наставник:
Нам предстоит серьезная совместная работа. Диета по строгому плану, три тренировки в неделю и ходьба вне тренировок. Людям с подобной комплекцией стоит проанализировать уровень своей физической активности и питание. Обычно они много сидят и мало двигаются. Если нет возможности соблюдать строгую диету, нужно хотя бы исключить жирное и сладкое.