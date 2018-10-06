Чемпион Европы по бодибилдингу поможет барнаульцам провести трансформацию тела

В Барнауле стартовал фитнес-проект «Трансформация». Его участники за 2,5 месяца должны будут изменить свое тело, а в финале выйти на профессиональную сцену и показать результат. Одним из его организаторов стал действующий чемпион Европы по бодиблдингу Александр Барбашин.

На протяжении 2,5 месяцев участники в четырех возрастных категориях будут выполнять задания и рекомендации наставников, посещать совместные и персональные тренировки и мастер-классы. Помимо основной программы проект предполагает также лекции по диетологии, фотосессии и соревнования по функциональному многоборью. Всего к проекту присоединились 84 барнаульца.

«Трансформация» завершится выступлением желающих в отдельно выделенной категории «фитнес-бикини» на большой сцене. Участники, показавшие лучшие результаты, получат ценные подарки и денежные призы от организаторов и спонсоров. Общий призовой фонд конкурса — более 150 тыс. рублей.

Александр Барбашин,

вице-президент федерации бодибилдинга и фитнеса Алтайского края:

Мы начинали с проектов, в которых участвовали профессиональные спортсмены по категориям: «фитнес-бикини», «фитнес-модель» и «классический бодибилдинг», и даже не рассматривали обычных людей с их целями. Но оказалось желающих привести себя в форму, похудеть или нарастить мышечную массу не для сцены, а для жизни — гораздо больше. Так, в прошлом году родилась первая «Трансформация». Этот проект обрел колоссальную популярность и превзошел по интересу профессиональный конкурс. В новом сезоне мы решили добавить элемент турнира и ввели категорию «фитнес-бикини». Выступать будут участницы, которые еще ни разу не выходили на профессиональную сцену, хотят попробовать свои силы, но не решаются. Этот опыт станет для них своеобразной «пробой пера».

Александр Барбашин на Чемпионате Европы. vk.com/id93355239.

По словам организаторов, в этом году упрощены условия оценки участников. Выбирать лучших будут сами участники, судьи и зрители. Финал запланирован на 15 декабря.

Читатели altapress.ru могут понаблюдать за четверыми добровольцами и их наставниками. Участники будут рассказывать о своих целях и трудностях, а тренеры раскрывать секреты их достижения.

1. Александр

Возраст: 32

Профессия: юрист

Вес: 74

Рост: 171

Стаж тренировок: отсутствует

Участники проекта «Трансформация». предоставлено организаторами

Алина Юркова,

наставник:

Спорт в жизни Александра отсутствовал совсем, в связи с чем мы имеем ослабленный скелетно-мышечный аппарат и относительно невысокие функциональные показатели. В первую очередь наша работа будет направлена на общее укрепление организма, корректировку питания, увеличение мышечной массы, а также прививание «правильных» привычек. Мы начнем с питания и увеличения ежедневной физической активности.

2. Зарина

Возраст: 26 лет

Профессия: Домохозяйка (в декрете)

Вес: 57 кг

Рост: 158 см

Стаж тренировок: менее года

Участники проекта «Трансформация». предоставлено организаторами

Евгения Макашова,

наставник:

На данный момент Зарина обладает неспортивной фигурой (никогда профессионально спортом не занималась). Цели на проект: уменьшить верх, округлить низ (придать объем), убрать живот, снизить уровень жира в организме, придать тонус мышцам (спортивные очертания). Для реализации поставленных целей, в-первую очередь, регулируем питание. Тренировки 3 раза в неделю, прорабатываем все группы мышц. Акцент на низ — более силовой тренинг; верх — многоповторки, работа с небольшим/средним весом. Все делаем на втянутом животе, укрепляем мышцы кора. Через три недели подключим вакуум — ежедневно с утра на голодный желудок. Людям с похожей комплекцией рекомендую не зацикливаться только на животе. Многие думают, что если постоянно качать пресс, то объемы «уйдут», и талия станет тоньше. Это миф: организм худеет пропорционально. Диета также не должна быть строгой, но важно выдержать режим (дробное питание) и хронобиологию (какой продукт, в какое время лучше всего употреблять).

3. Андрей

Возраст: 38 лет

Профессия: Руководитель видеостудии

Вес: 81 кг

Рост: 178 см

Стаж тренировок: 2 года

Участники проекта «Трансформация». предоставлено организаторами

Александр Барбашин,

наставник:

У Андрея нет лишнего веса, но есть небольшое превышение уровня жировой прослойки. Моя задача — уменьшить количество жира, не растеряв мышцы. При отрицательном калораже очень тяжело наращивать мышечную массу, но мы попытаемся. Учитывая активный образ жизни участника, мы составим диету и тренировочный план так, чтобы он успевал восстанавливаться и прогрессировал.

4. Виктория

Возраст: 41 год

Профессия: Психолог

Вес: 113 кг

Рост: 169 см

Стаж тренировок: 4 мес

Участники проекта «Трансформация». предоставлено организаторами

Дмитрий Науменко,

наставник: