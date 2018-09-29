Чемпион мира Сергей Шубенков назначил встречу с поклонниками в Барнауле

Встреча с выдающимся барнаульцем Сергеем Шубенковым, чемпионом мира по легкой атлетике, состоится 5 октября в 18.00 в ТРЦ Galaxy. Шубенков готов не только ответить на вопросы всем желающим, но и сфотографироваться с ними или дать им автограф.