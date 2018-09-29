Чемпион мира Сергей Шубенков назначил встречу с поклонниками в Барнауле

Сергей Шубенков — заслуженный мастер спорта России и чемпион Европы 2012, 2013, 2014 годов. Недавно он получил свой второй Бриллиантовый Трофей, выиграв финальный этап Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами. А в начале сентября он стал первым на международном турнире по лёгкой атлетике среди команд четырех континентов.
Вообще, он единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.
На встречу с легендой Алтая приглашают всех неравнодушных к спорту жителей и гостей города. Она состоится 5 октября, в 18.00 в центральном атриуме ТРЦ Galaxy (пр. Строителей, 117).