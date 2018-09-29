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Чемпион мира Сергей Шубенков назначил встречу с поклонниками в Барнауле

Встреча с выдающимся барнаульцем Сергеем Шубенковым, чемпионом мира по легкой атлетике, состоится 5 октября в 18.00 в ТРЦ Galaxy. Шубенков готов не только ответить на вопросы всем желающим, но и сфотографироваться с ними или дать им автограф.

Сергей Шубенков на Comedy Club.
Сергей Шубенков на Comedy Club.
Скриншот видео tnt-online.ru/ComedyClub

Сергей Шубенков — заслуженный мастер спорта России и чемпион Европы 2012, 2013, 2014 годов. Недавно он получил свой второй Бриллиантовый Трофей, выиграв финальный этап Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами. А в начале сентября он стал первым на международном турнире по лёгкой атлетике среди команд четырех континентов.

Вообще, он единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.

Сергей Шубенков встретится со всеми желающими в Барнауле.
Сергей Шубенков встретится со всеми желающими в Барнауле.
ТРЦ Galaxy.

На встречу с легендой Алтая приглашают всех неравнодушных к спорту жителей и гостей города. Она состоится 5 октября, в 18.00 в центральном атриуме ТРЦ Galaxy (пр. Строителей, 117).

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