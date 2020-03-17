Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

УЕФА перенес дату проведения чемпионата Европы по футболу. Теперь он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, пишет ТАСС.

Турнир перенесли впервые в истории.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Российская команда сыграет в группе В со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В этом году он мог пройти в юбилейный, 60-й раз.