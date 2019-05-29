Чемпионаты, турниры, бои: как спортсмены из «Топ Тим Сибирь» тренируются и как побеждают

Первая половина 2019 года стала для алтайских спортсменов-единоборцев весьма насыщенной на победы и награды, и особенно отличились здесь прекрасные представительницы этого вида спорта, тренирующиеся в центре смешанных единоборств «Топ Тим Сибирь».

Локтев Александр,

сооснователь ЦСЕ «Топ Тим Сибирь»:

Наши ребята всегда на соревнованиях были на высоте, но в мае особенно отличились девчонки — они показали очень высокие результаты.

Так, в первых числах мая Дарья Терещенко привезла из Москвы пояс чемпиона России по ММА.

А 10−11 мая Марина Шутова в Санкт-Петербурге на чемпионате России по панкратиону вошла в тройку лидеров в разделе «фулл-контакт» (то есть полный контакт — самый мощный раздел). Марина является кандидатом в мастера спорта по панкратиону и имеет в активе 3 профессиональных поединка, во всех одержала победу. Марина, как и Дарья, тренируется под руководством Ивана Соловьёва, и показывает очень высокую перспективу.

Марина Шутова. Фото: ЦСЕ «Top Team Siberia».

Соловьев Иван,

тренер ЦСЕ «Топ Тим Сибирь», мастер спорта по панкратиону , ММА:

С 8 лет я в единоборствах, а тренировать ребят начал с 2013 года. Однажды пришёл в Центр поработать на спарринге, и зацепило: если сравнивать, например, с боксом — всегда чего-то не хватало, а ММА — это вид спорта, где можно раскрыться полностью: смешанные единоборства для меня это в первую очередь стратегия, психология, а после этого уже тренировки, режим питания, отдыха. Занимаюсь много лет, и по своему опыту, знаю — всё у нас в голове — и победы, и поражения, каков твой образ мысли — таков и твой стиль жизни! Сколько не качай технику, сколько не работай на силу, выносливость, но если в голове беспорядок — то и результат будет соответствующий — никакой. Марина и Дарья тренируются под руководством Ивана Соловьёва. Фото: ЦСЕ «Top Team Siberia». Когда учился в школе — собирал вокруг себя ребятишек, тренировал их, проводил соревнования — и им было интересно. Мои воспитанники достигают в ММА хороших успехов: по результатам соревнований мои ребята опережают других в Алтайском крае, уровень в нашем регионе достаточно высокий, есть и в других клубах спортсмены, показывающие достойные результаты, но без преувеличения могу сказать — что наш клуб лидирующий: это и гармонично подобранный тренерский состав, это и хорошая тренировочная база, оборудованная тренажёрами, всем необходимым инвентарём, у нас есть октагон — так называемая клетка, где спортсмены устраивают поединки, много приходится ездить по другим городам России, за границу, и, наверное, наш уровень, без стеснения, могу сравнить с хорошим европейским уровнем. Марина тренируется под руководством Ивана Соловьёва. Фото: ЦСЕ «Top Team Siberia». Дарья Терещенко пришла в наш клуб полтора года назад. На таких людей сразу обращаешь внимание, потому что настоящих спортсменов сразу чувствуешь — их самоотдачу, их волю: каждый день она приходила на тренировки, старалась, не жалела себя: у Даши дух бойца — прошли считанные месяцы, и она уже попала в сборную. Через год и три месяца стала чемпионкой России. До ММА Даша с четырёх лет занималась художественной гимнастикой, достигла нереальных высот, была в сборной страны, из-за травмы ушла из художественной гимнастики и переключилась на ММА. Самое главное качество, которое она принесла с собой — это характер, способность преодолевать, терпеть. Благодаря им такие спортсмены как Дарья вырываются в лидеры — не щадя живота достигают поставленной цели. Дарья тренируется под руководством Ивана Соловьёва. Фото: ЦСЕ «Top Team Siberia». Осенью в Бахрейне будет проводиться чемпионат мира по ММА, у нас всё лето впереди для подготовки. В августе мой воспитанник летит на первенство мира, а потом сразу после него Даша полетит. На этих соревнованиях самая высокая конкуренция, так что нам есть куда расти! В общем, мы готовимся и ставим цель победить! ТопТим — сила!

Дарья Терещенко: