Чемпионаты, турниры, бои: как спортсмены из «Топ Тим Сибирь» тренируются и как побеждают

Локтев Александр,
сооснователь ЦСЕ «Топ Тим Сибирь»:
Наши ребята всегда на соревнованиях были на высоте, но в мае особенно отличились девчонки — они показали очень высокие результаты.
Так, в первых числах мая Дарья Терещенко привезла из Москвы пояс чемпиона России по ММА.
А 10−11 мая Марина Шутова в Санкт-Петербурге на чемпионате России по панкратиону вошла в тройку лидеров в разделе «фулл-контакт» (то есть полный контакт — самый мощный раздел). Марина является кандидатом в мастера спорта по панкратиону и имеет в активе 3 профессиональных поединка, во всех одержала победу. Марина, как и Дарья, тренируется под руководством Ивана Соловьёва, и показывает очень высокую перспективу.
Соловьев Иван,
тренер ЦСЕ «Топ Тим Сибирь», мастер спорта по панкратиону, ММА:
С 8 лет я в единоборствах, а тренировать ребят начал с 2013 года. Однажды пришёл в Центр поработать на спарринге, и зацепило: если сравнивать, например, с боксом — всегда чего-то не хватало, а ММА — это вид спорта, где можно раскрыться полностью: смешанные единоборства для меня это в первую очередь стратегия, психология, а после этого уже тренировки, режим питания, отдыха. Занимаюсь много лет, и по своему опыту, знаю — всё у нас в голове — и победы, и поражения, каков твой образ мысли — таков и твой стиль жизни! Сколько не качай технику, сколько не работай на силу, выносливость, но если в голове беспорядок — то и результат будет соответствующий — никакой.Марина и Дарья тренируются под руководством Ивана Соловьёва.Фото: ЦСЕ «Top Team Siberia».
Когда учился в школе — собирал вокруг себя ребятишек, тренировал их, проводил соревнования — и им было интересно. Мои воспитанники достигают в ММА хороших успехов: по результатам соревнований мои ребята опережают других в Алтайском крае, уровень в нашем регионе достаточно высокий, есть и в других клубах спортсмены, показывающие достойные результаты, но без преувеличения могу сказать — что наш клуб лидирующий: это и гармонично подобранный тренерский состав, это и хорошая тренировочная база, оборудованная тренажёрами, всем необходимым инвентарём, у нас есть октагон — так называемая клетка, где спортсмены устраивают поединки, много приходится ездить по другим городам России, за границу, и, наверное, наш уровень, без стеснения, могу сравнить с хорошим европейским уровнем.Марина тренируется под руководством Ивана Соловьёва.Фото: ЦСЕ «Top Team Siberia».
Дарья Терещенко пришла в наш клуб полтора года назад. На таких людей сразу обращаешь внимание, потому что настоящих спортсменов сразу чувствуешь — их самоотдачу, их волю: каждый день она приходила на тренировки, старалась, не жалела себя: у Даши дух бойца — прошли считанные месяцы, и она уже попала в сборную. Через год и три месяца стала чемпионкой России.
До ММА Даша с четырёх лет занималась художественной гимнастикой, достигла нереальных высот, была в сборной страны, из-за травмы ушла из художественной гимнастики и переключилась на ММА. Самое главное качество, которое она принесла с собой — это характер, способность преодолевать, терпеть. Благодаря им такие спортсмены как Дарья вырываются в лидеры — не щадя живота достигают поставленной цели.Дарья тренируется под руководством Ивана Соловьёва.Фото: ЦСЕ «Top Team Siberia».
Осенью в Бахрейне будет проводиться чемпионат мира по ММА, у нас всё лето впереди для подготовки. В августе мой воспитанник летит на первенство мира, а потом сразу после него Даша полетит. На этих соревнованиях самая высокая конкуренция, так что нам есть куда расти! В общем, мы готовимся и ставим цель победить! ТопТим — сила!
Дарья Терещенко:
Дарья Терещенко.Фото: ЦСЕ «Top Team Siberia».
В художественную гимнастику меня привели в возрасте 4 лет. Родители ведь хотят, чтоб девочка была — женственная, красивая, нежная. А художественная гимнастика это воплощение красоты и грации. С неё и начался мой спортивный путь. Он был трудный — с самого начала приходилось очень много тренироваться — с 4 до 16 лет в гимнастике, а потом здесь, в ММА. Еще была спортивная аэробика, но это пока в университете училась, выступала за свой юридический факультет, потом за сборную университета.
Когда университет закончила — и с аэробикой всё закончилось. А когда долго не тренируешься, понимаешь, что чего-то не хватает, что уже не можешь без тренировок. Я давно мечтала попробовать себя в единоборствах, смотрела много информации в интернете о залах единоборств в Барнауле так и нашла топ Тим Сибирь.Дарья Терещенко.Фото: ЦСЕ «Top Team Siberia».
Мальчишек я бить, конечно, не собиралась, но попробовать себя очень хотелось. Пришла в ТопТим на тренировку в первый раз, смотрела на ребят как что кто делает и повторяла. А тренер в конце тренировки спросил: «Чем занималась?» Говорю, что гимнастикой. А он «Руки летят — будто единоборствами занималась». Зал, тренер и тренировки очень понравились! Ходила много, тренировалась допоздна, старалась, хотела, чтобы скорей получаться начало. Иван (прим. — Соловьёв) пригласил меня в сборную, тренировалась уже с ними. Сенсей очень помогает, внимателен к спортсменам, составляет программу тренировок.
Тренировки помогают мне в жизни: это всегда уверенность, ты привыкаешь бороться с трудностями. И даже если на работе какая-то стрессовая ситуация — ты с ней легко справляешься. Смешанные единоборства — это психология в первую очередь, подготовка тела — это второстепенно! Это заставляет мозг работать!
Ты заряжен на победу каждый день!Дарья Терещенко.Фото: ЦСЕ «Top Team Siberia».
В начале мая в Москве прошел Чемпионат России по ММА, для меня эта поездка была очень неожиданной, это мой дебют! Площадка, конечно, понравилась, она прямо моя: огромный зал, спокойствие какое-то, обстановка, энергетика. И распорядок дня соответственно под эту энергетику подстраивается: встали, покушали, пошли тренироваться, вес погоняли, поговорили о том, как биться, сходили ещё размялись. Всё спокойно, выходишь биться и просто делаешь своё дело, то, что отработано на тренировках много раз.Дарья Терещенко.Фото: ЦСЕ «Top Team Siberia».
В моей жизни такого как эти финальные бои ещё не было. Это невероятные эмоции, когда ты выходишь, на тебя направлены прожектора, куча глаз — это драйв! Тебя вызывают, выходишь с музыкой)) смотришь вокруг очень много людей и все сейчас смотрят на тебя, легкое волнение пробегает, но как только клетка за тобой закрылась — глаза загораются, сразу появляется много сил и абсолютная уверенность! Я просто слушаю свой угол, что мне говорит тренер и всё идёт по плану.
Конечно, много ещё работать надо! Я в ММА всего год и три месяца, поэтому много ещё тренироваться, в планах на ближайшее время поехать на мир, в общем, тренер ставит задачу, а я её выполняю!
Три главные составляющие победы — это мечтать, идти к своей мечте и слушать тренера! Он никогда плохого не посоветует!
Ради такого стоит жить!