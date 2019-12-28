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Спорт

Чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от участия в чемпионате России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не стала выступать в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, пишет ТАСС.

Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Скриншот трансляции канала Telesport

После короткой программы спортсменка занимала пятое место.

Медведева выступала на коньках, которые сломались в четверг на тренировке. Она пыталась сменить инвентарь, но все же выступила в поврежденном снаряжении.

На предстартовой тренировке в субботу фигуристка выполнила всего один элемент из программы и досрочно покинула занятие.

Евгения Медведева имеет две серебряные медали Олимпийских игр, две золотые и бронзовую медаль чемпионатов мира, является призером первенств Европы.

Произвольную программу на чемпионате России спортсменки покажут 28 декабря. Чемпионат России завершится 29 декабря показательными выступлениями.

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