Чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от участия в чемпионате России

После короткой программы спортсменка занимала пятое место.
Медведева выступала на коньках, которые сломались в четверг на тренировке. Она пыталась сменить инвентарь, но все же выступила в поврежденном снаряжении.
На предстартовой тренировке в субботу фигуристка выполнила всего один элемент из программы и досрочно покинула занятие.
Евгения Медведева имеет две серебряные медали Олимпийских игр, две золотые и бронзовую медаль чемпионатов мира, является призером первенств Европы.
Произвольную программу на чемпионате России спортсменки покажут 28 декабря. Чемпионат России завершится 29 декабря показательными выступлениями.