Черчесов прокомментировал переход барнаульского футболиста в «Спартак»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что для нападающего Александра Соболева переход в столичный «Спартак» — серьезный вызов. Об этом пишет «Газета.ру».

Станислав Черчесов,

главный тренер сборной России по футболу:

Я уважаю выбор каждого из этих футболистов (речь идет также о переходах в новые клубы нападающих Федора Смолова и Николая Комличенко — Прим Altapress). Комличенко очень хочет проявить себя в российской премьер-лиге (РПЛ) и уже связался со мной. Смолов наоборот покинул внутренний чемпионат, чтобы попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев же впервые будет выступать за топ-клуб, так что это тоже серьезный вызов.

Напомним, воспитанник барнаульского футбола 22-летний Александр Соболев выступал за клуб «Крылья Советов» из Самары и в осенней части чемпионата стал одним из открытий сезона, забив 10 мячей.

Его успехи заинтересовали тренеров ведущих российских клубов. Ходили слухи, что Соболева купит ЦСКА или «Динамо». но в итоге он перешел до конца сезона в аренду с правом дальнейшего выкупа в «Спартак».

При этом Соболев станет первым барнаульским футболистом, который будет выступать именно за самую популярную в стране команду. В других элитных футбольных клубах барнаульцы уже были засвечены.

Так, экс-капитан сборной России Алексей Смертин играл за «Локомотив» и «Динамо», Валерий Минько выступал за ЦСКА, Сергей Кормильцев защищал цвета «Торпедо», а Евгений Городов охранял ворота «Краснодара» и «Ахмата».

Не стоит забывать и про действующего чемпиона страны — питерский «Зенит», где и сегодня играет барнаулец Александр Ерохин.