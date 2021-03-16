Черчесов вызвал в сборную трех воспитанников барнаульского «Динамо»

15 марта Станислав Черчесов назвал имена игроков, которые вызваны в сборную России к отборочным матчам ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии. Среди них оказалось сразу три воспитанника спортшколы «Динамо» Барнаул.

Черчесов позвал голкипера казанского «Рубина» Юрия Дюпина, форварда московского «Спартака» Александра Соболева и защитника немецкого «Зандхаузена» Александра Жирова.

32-летнего Дюпина в сборную вызвали в первый раз, но в «Рубине» он показывает «стабильную» игру, рассказал «КП» детский тренер Александр Горбунов. Он также отметил упорство в характере парня «из рабочего района Барнаула».

Отметим, что в национальной команде могло быть и четыре уроженца Алтайского края, но в этот раз Александра Ерохина не позвали в сборную.

Состав сборной

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Александр Соболев. instagram.com/a.sobolev97/

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Когда матчи

Стартовый матч квалификации россияне проведут 24 марта против Мальты.

27 марта команда примет в Сочи Словению.

30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.