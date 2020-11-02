Четверо спортсменов Top Team Siberia одержали победу на чемпионате России по панкратиону

Так, Дарья Терещенко завоевала золото чемпионата, чем заслужила право представлять нашу страну на чемпионате мира, Марина Шутова и Николай Кудринский взяли серебро чемпионата, Денни Солощенко завоевал бронзу чемпионата.
Победа ребят — не только гордость их главного тренера и наставника — Ивана Соловьёва, но и весомый вклад в копилку Алтайского спорта!
Участники чемпионата выражают благодарность Александру Локтеву и Евгению Шевченко, которые являются основателями самого крупного центра единоборств в нашем регионе — Top Team Siberia, за их вклад в развитие спорта в нашем регионе, что особенно актуально на сегодняшний день, а также за помощь в подготовке и выезду на соревнования.