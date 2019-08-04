Четверо за честь России: состоится первый масштабный турнир по шахматам среди преступников

Первый по масштабу в истории шахмат интернет-турнир между осужденными стартует 5 августа, сообщает «Интерфакс».

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России уточнили, что в соревнованиях 5−6 августа примут участие заключенные, отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях России, Бразилии, Англии, Армении, Белоруссии, Италии и США.

Каждую из этих семи стран представят четыре человека, которые сыграют друг с другом по круговой системе, а команда-победитель определится по количеству набранных очков.

«Выбор игроков, которые будут участвовать в международном шахматном турнире, был сделан по итогам Общероссийской акции массовой игры в шахматы среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях», — говорится в пресс-релизе.

Из Москвы за интернет-баталиями будут наблюдать представители ФСИН, также трансляцию организуют в других четырех регионах, но только на игровых площадках — общий онлайн-доступ к трансляции не предусмотрен, пишет bfm.ru.

В истории тюремных шахмат это состязание первое по количеству соперников из стольких стран.