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Спорт

Четверо за честь России: состоится первый масштабный турнир по шахматам среди преступников

Первый по масштабу в истории шахмат интернет-турнир между осужденными стартует 5 августа, сообщает «Интерфакс».

Гигантские шахматы.
Гигантские шахматы.
Открытые источники.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России уточнили, что в соревнованиях 5−6 августа примут участие заключенные, отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях России, Бразилии, Англии, Армении, Белоруссии, Италии и США.

Каждую из этих семи стран представят четыре человека, которые сыграют друг с другом по круговой системе, а команда-победитель определится по количеству набранных очков.

«Выбор игроков, которые будут участвовать в международном шахматном турнире, был сделан по итогам Общероссийской акции массовой игры в шахматы среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях», — говорится в пресс-релизе.

Из Москвы за интернет-баталиями будут наблюдать представители ФСИН, также трансляцию организуют в других четырех регионах, но только на игровых площадках — общий онлайн-доступ к трансляции не предусмотрен, пишет bfm.ru.

В истории тюремных шахмат это состязание первое по количеству соперников из стольких стран.

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