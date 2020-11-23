Что будет с лыжной «Трассой здоровья» в Барнауле в первый ковидный сезон

Как только в Барнауле выпадет достаточное количество снега на «Трассе здоровья» начнут укатывать лыжню. Несмотря на коронавирусные ограничения, самый популярный у горожан спортивный объект будет работать, но с определенными изменениями.

В этом нетипичном сезоне компания «Мария-Ра», обслуживающая «Трассу здоровья» много лет, откажется от проведения массовых спортивных мероприятий.

По действующим сейчас правилам, скопления людей не рекомендуются даже на открытом воздухе. Сам же лыжный маршрут решено трансформировать, сделав от него больше ответвлений.

Это позволит спортсменам меньше пересекаться на лыжне между собой.

Леся Колтакова,

руководитель службы маркетинга торговой сети «Мария-Ра»:

Мы считаем, что спорт и здоровый образ жизни помогает поддерживать иммунитет и ускоряет выздоровление. Поэтому, как только выпадет достаточное количество снега, приглашаем к нам на лыжню оздоравливаться.

Открытие лыжного сезона-2018 на «Трассе здоровья» Анна Зайкова

Где еще можно покататься

В ближайшее время в Барнауле появятся еще три полноценных лыжни, ориентированные на любителей. Проложены они будут в парках «Изумрудный», «Юбилейный» и сквере рядом с парком спорта Алексея Смертина.

Необходимую расчистку территорий уже провели. Как только выпадет снег, народные лыжни (так назван проект краевым министерством спорта) начнут укатывать.