Что известно о новой звезде фигурного катания Александре Трусовой и почему ею все восхищаются

Выступление Александры Трусовой на Гран-при Skate Canada
Александра Трусова не владеет тройным акселем. Но зато в своей произвольной программе она заявила 4 прыжка в четыре оборота, сообщает kommersant.ru. Фигуристка упала на одном из первых прыжков, а дальше ее выступление было безукоризненным.
«Какой же надо быть умной, какой же надо быть собранной, и какой же натренированной, чтобы после падения встать и не сделать ни единой ошибочки», — прокомментировала РИА Новости заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Александра Трусова поставила два новых мировых рекорда: она получила в произвольной программе 166.62 балла, а по сумме двух программ — 241.02 балла. Российская фигуристка первой из женщин получила за технику более 100 баллов.
Что известно об Александре Трусовой
Александре Трусовой 15 лет. Фигуристка родилась в Рязани в спортивной семье. Ее отец — мастер спорта по трем видам единоборств.
Об Александре Трусовой как о феноменальной фигуристке заговорили еще в прошлом сезоне, сообщает interessant.ru. В начале 2018 года на юниорском первенстве мира ей удалось показать чистый четверной прыжок. Трусова — двукратный чемпион мира среди юниоров.
Рост Александры Трусовой — 155 см. СМИ пишут о ее феноменальной тренированности, отличных физических данных, психологической устойчивости и отсутствии страха перед сложными элементами.
«Когда ждать пятерной прыжок? Сначала нужно прыгнуть все четверные и быть физически готовой. Пока мне не разрешают», — говорит Александра Трусова.