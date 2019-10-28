Что известно о новой звезде фигурного катания Александре Трусовой и почему ею все восхищаются

Выступление Александры Трусовой посмотрели миллионы россиян. Согласно рейтингу «Яндекса», это был один из самых популярных запросов в поисковике на выходных. Дебютантка сборной на турнире в Канаде «уничтожила» соперниц прыжками в четыре оборота. Подробнее о новой звезде российского фигурного катания — в материале altapress.ru.

Выступление Александры Трусовой на Гран-при Skate Canada

Александра Трусова не владеет тройным акселем. Но зато в своей произвольной программе она заявила 4 прыжка в четыре оборота, сообщает kommersant.ru. Фигуристка упала на одном из первых прыжков, а дальше ее выступление было безукоризненным.

«Какой же надо быть умной, какой же надо быть собранной, и какой же натренированной, чтобы после падения встать и не сделать ни единой ошибочки», — прокомментировала РИА Новости заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Александра Трусова поставила два новых мировых рекорда: она получила в произвольной программе 166.62 балла, а по сумме двух программ — 241.02 балла. Российская фигуристка первой из женщин получила за технику более 100 баллов.

Что известно об Александре Трусовой

Александре Трусовой 15 лет. Фигуристка родилась в Рязани в спортивной семье. Ее отец — мастер спорта по трем видам единоборств.

Об Александре Трусовой как о феноменальной фигуристке заговорили еще в прошлом сезоне, сообщает interessant.ru. В начале 2018 года на юниорском первенстве мира ей удалось показать чистый четверной прыжок. Трусова — двукратный чемпион мира среди юниоров.

Рост Александры Трусовой — 155 см. СМИ пишут о ее феноменальной тренированности, отличных физических данных, психологической устойчивости и отсутствии страха перед сложными элементами.