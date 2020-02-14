Что происходит с Манчестер Сити

Манчестер Сити в последние несколько лет казался не просто командой, а настоящим монстром. В прошедшем сезоне горожане выиграли все возможные трофеи внутри Англии, продемонстрировав с Ливерпулем настоящую чемпионскую гонку, где все решило одно очко.

В этом сезоне подобной гонки никто не ждал, наоборот, все были уверены, что Ливерпуль выдохнется, а подопечные Пепа Гвардиолы в очередной раз устроят в Англии бойню. Однако, если вы смотрите футбол онлайн, то в курсе, что ровным счетом все наоборот. Сайт Azscore.ru - удобная платформа для мониторинга результатов футбольных матчей, коэффициентов и прогнозов. Судя по турнирной таблице Azscore.ru, ФК Ливерпуль лидирует с огромным отрывом, а горожане долгое время занимали третье место и лишь недавно смогли обойти ФК Лестер Сити.

В чем причина неудачи Манчестер Сити

Для начала стоит сказать, что неудачей нынешние результаты футбола назвать нельзя. Все дело в том, что Ливерпуль показывает аномальную статистику. И на фоне этого футбол горожан не кажется впечатляющим, но при этом Мансити обгоняет по темпу набора очков, тот же самый чемпионский Лестер.

Манчестер Сити. Источник: PRNEWS. io

Но стоит сказать, что проблемы у Манчестер Сити все же есть, они были и раньше, просто все всплыли именно в этом сезоне:

Игра в систему. Гвардиола прекрасно понимает , что футбол сегодня — это не стоимость твоего клуба. И , обладая самым дорогим составом , он все равно строит игровую и тактическую систему. В ней каждый игрок — это часть общей машины , ее деталь , и в случае необходимости деталь можно заменить без ущерба для системы. Но именно это и стало слабостью горожан — многие игроки просто не умеют импровизировать. И если случается ЧП , они не знают что делать.

что футбол сегодня — это не стоимость твоего клуба. И обладая самым дорогим составом он все равно строит игровую и тактическую систему. В ней каждый игрок — это часть общей машины ее деталь и в случае необходимости деталь можно заменить без ущерба для системы. Но именно это и стало слабостью горожан — многие игроки просто не умеют импровизировать. И если случается ЧП они не знают что делать. Кадровые проблемы. Это может прозвучать смешно , но даже у такого состава есть свои трудности. Во многом , результаты футбольных матчей зависят от двух игроков — Де Брюйне и Ляпорт. Если первого нет на поле , то атаке часто не хватает креатива , а без второго защита Манчестера частенько превращается в проходной двор.

но даже у такого состава есть свои трудности. Во многом результаты футбольных матчей зависят от двух игроков — Де Брюйне и Ляпорт. Если первого нет на поле то атаке часто не хватает креатива а без второго защита Манчестера частенько превращается в проходной двор. Против Мансити научились играть. Гвардиола проповедует тотальный футбол через владение и доминацию. Юрген Клопп прекрасно показал , как с этим можно бороться , впоследствии этому научились и другие команды. Сам же Пеп не всегда готов предложить своему сопернику что-то новое.