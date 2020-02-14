Что происходит с Манчестер Сити

В этом сезоне подобной гонки никто не ждал, наоборот, все были уверены, что Ливерпуль выдохнется, а подопечные Пепа Гвардиолы в очередной раз устроят в Англии бойню. Однако, если вы смотрите футбол онлайн, то в курсе, что ровным счетом все наоборот. Сайт Azscore.ru - удобная платформа для мониторинга результатов футбольных матчей, коэффициентов и прогнозов. Судя по турнирной таблице Azscore.ru, ФК Ливерпуль лидирует с огромным отрывом, а горожане долгое время занимали третье место и лишь недавно смогли обойти ФК Лестер Сити.
В чем причина неудачи Манчестер Сити
Для начала стоит сказать, что неудачей нынешние результаты футбола назвать нельзя. Все дело в том, что Ливерпуль показывает аномальную статистику. И на фоне этого футбол горожан не кажется впечатляющим, но при этом Мансити обгоняет по темпу набора очков, тот же самый чемпионский Лестер.
Но стоит сказать, что проблемы у Манчестер Сити все же есть, они были и раньше, просто все всплыли именно в этом сезоне:
- Игра в систему. Гвардиола прекрасно понимает, что футбол сегодня — это не стоимость твоего клуба. И, обладая самым дорогим составом, он все равно строит игровую и тактическую систему. В ней каждый игрок — это часть общей машины, ее деталь, и в случае необходимости деталь можно заменить без ущерба для системы. Но именно это и стало слабостью горожан — многие игроки просто не умеют импровизировать. И если случается ЧП, они не знают что делать.
- Кадровые проблемы. Это может прозвучать смешно, но даже у такого состава есть свои трудности. Во многом, результаты футбольных матчей зависят от двух игроков — Де Брюйне и Ляпорт. Если первого нет на поле, то атаке часто не хватает креатива, а без второго защита Манчестера частенько превращается в проходной двор.
- Против Мансити научились играть. Гвардиола проповедует тотальный футбол через владение и доминацию. Юрген Клопп прекрасно показал, как с этим можно бороться, впоследствии этому научились и другие команды. Сам же Пеп не всегда готов предложить своему сопернику что-то новое.
Но такие неудачи могут сыграть на руку болельщикам МанСити. Огромное отставание от Ливерпуля вынуждает Гвардиолу бросить все силы на Лигу Чемпионов, а именно этого трофея в этом клубе ждут очень давно.