«Что вены себе резать»: вратарь Игорь Акинфеев эмоционально высказался о тяжелом поражении

Основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, долгое время находившийся на основных ролях в сборной России по футболу, впервые за долгое время дал большое интервью.

Игорь Акинфеев не скрывал, что расстроен неудачными результатами «армейцев» в 2020 году. Об этом пишет портал «Евро футбол».

«Конечно, обидно, что сейчас такая история происходит. То, что весну так начали. То, что сейчас произошло с «Зенитом». Было 0:4 — и все, это уже не поменяешь. Что, пойти теперь вены себе порезать? Зачем?! — сказал Акинфеев на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

В весенней части сезона команда Виктора Ганчаренко не смогла дома обыграть «Урал» (1:1) и «Уфу» (0:0), а также в гостях проиграла «Ростову» (2:3). В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен «Зенитом» (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко.

Также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.



