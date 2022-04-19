19 апреля
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Спорт

Какое главное спортивное событие стартует в Барнауле, и почему оно важно для города и края

На следующей неделе в Барнауле начнутся Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в категории «фулл-контакт». По статусу, размаху и количеству участников эти соревнования станут главным спортивным событием Алтайского края в 2021 году. Когда и на кого можно посмотреть, читайте в разборе altapress.ru.

Кикбоксинг.
Кикбоксинг.
http://kickboxing22.ru/
1 Когда стартуют соревнования?

Все начинается 25 апреля. В этот день пройдет аккредитация спортсменов и их взвешивание. Сами соревнования стартуют 26-го. А в 13.00 пройдет торжественное открытие. Расписание поединков все поединков можно посмотреть здесь.

2 Где будет проходить турнир?

Главным пристанищем кикбоксинга России на целую неделю станет Дворец спорта «Титов-Арена». Главная хоккейная площадка уже не первый раз принимает бойцов. В 2021 году здесь проходило Первенство России по боксу.

Кикбоксинг.
Кикбоксинг.
kickboxing22.ru/
3 Кто будет участниками?

По предварительным подсчетам в турнире примут участие около 800 спортсменов из 60 регионов страны. Как сообщает «Вечерний Барнаул», каждый регион привозит в среднем по 20−40 человек, везде есть свои звезды, победители первенств и чемпионатов мира и Европы, так что выделить какую-то доминирующую команду очень сложно.

Возрастные категории участников соревнований:

  • мужчины и женщины 2003 г. р. и старше
  • юниоры и юниорки 2004−2005 г. р.
  • юноши и девушки 2006−2007 г. р.
  • юноши и девушки 2008−2009 г. р.
4 Что за команда у Алтайского края?

Эксперты рассказывали «ВБ», что у Алтайского края очень сильны юниоры 17−18 и лет и юноши 15−16 лет, которые и должны стать основными поставщиками медалей. Спортсмены 13−14 лет будут работать на перспективу, получать опыт, при этом и здесь есть медальные надежды.

Кикбоксинг.
Кикбоксинг.
kickboxing22.ru/

Тренеры признают, что сложнее всего будет бороться за награды взрослым — спортсменов этой возрастной группы у нас очень мало.

5 Кто поддерживает соревнования?

Генеральным партнером мероприятия выступают «Бочкари». В компании убеждены, что такие события очень значимы для региона. Они позволяет не только популяризировать спорт в крае, но и развивают инфраструктуру, увеличивают туристическую привлекательность.

Кикбоксинг.
Кикбоксинг.
kickboxing22.ru/
6 Кто приедет из гостей?

Помимо самих спортсменов в Барнауле ожидают и почетных гостей. Среди них — глава Калмыкии, президент федерации кикбоксинга России, чемпион мира среди профессионалов Бату Хасиков, чемпион мира и Европы, боец смешанных единоборств Владимир Минеев, профессиональный боксёр и кикбоксер Алексей Папин.

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