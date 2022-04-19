Какое главное спортивное событие стартует в Барнауле, и почему оно важно для города и края

Все начинается 25 апреля. В этот день пройдет аккредитация спортсменов и их взвешивание. Сами соревнования стартуют 26-го. А в 13.00 пройдет торжественное открытие. Расписание поединков все поединков можно посмотреть здесь.
Главным пристанищем кикбоксинга России на целую неделю станет Дворец спорта «Титов-Арена». Главная хоккейная площадка уже не первый раз принимает бойцов. В 2021 году здесь проходило Первенство России по боксу.
По предварительным подсчетам в турнире примут участие около 800 спортсменов из 60 регионов страны. Как сообщает «Вечерний Барнаул», каждый регион привозит в среднем по 20−40 человек, везде есть свои звезды, победители первенств и чемпионатов мира и Европы, так что выделить какую-то доминирующую команду очень сложно.
Возрастные категории участников соревнований:
- мужчины и женщины 2003 г. р. и старше
- юниоры и юниорки 2004−2005 г. р.
- юноши и девушки 2006−2007 г. р.
- юноши и девушки 2008−2009 г. р.
Эксперты рассказывали «ВБ», что у Алтайского края очень сильны юниоры 17−18 и лет и юноши 15−16 лет, которые и должны стать основными поставщиками медалей. Спортсмены 13−14 лет будут работать на перспективу, получать опыт, при этом и здесь есть медальные надежды.
Тренеры признают, что сложнее всего будет бороться за награды взрослым — спортсменов этой возрастной группы у нас очень мало.
Генеральным партнером мероприятия выступают «Бочкари». В компании убеждены, что такие события очень значимы для региона. Они позволяет не только популяризировать спорт в крае, но и развивают инфраструктуру, увеличивают туристическую привлекательность.
Помимо самих спортсменов в Барнауле ожидают и почетных гостей. Среди них — глава Калмыкии, президент федерации кикбоксинга России, чемпион мира среди профессионалов Бату Хасиков, чемпион мира и Европы, боец смешанных единоборств Владимир Минеев, профессиональный боксёр и кикбоксер Алексей Папин.