Какое главное спортивное событие стартует в Барнауле, и почему оно важно для города и края

4 Что за команда у Алтайского края?

Эксперты рассказывали «ВБ», что у Алтайского края очень сильны юниоры 17−18 и лет и юноши 15−16 лет, которые и должны стать основными поставщиками медалей. Спортсмены 13−14 лет будут работать на перспективу, получать опыт, при этом и здесь есть медальные надежды.

Тренеры признают, что сложнее всего будет бороться за награды взрослым — спортсменов этой возрастной группы у нас очень мало.