Чтобы здоровым быть, нужно по лесу ходить! Как прошел День ходьбы в Барнауле

Целый год любители активного отдыха скучали по любимым праздникам на Трассе здоровья от Мария-Ра. Из-за пандемии не состоялось два традиционных Дня ходьбы, но 30 мая прошел долгожданный весенний праздник! На Дне ходьбы 4 500 гостей гуляли по весеннему лесу и наслаждались удивительным ароматом цветущей черемухи.

С заботой о здоровье гостей, компания Мария-Ра отказалась от массового старта. Участники спортивного праздника стартовали в разное время с самого утра. Раньше всех приехали хорошо знакомые участницы — активные сотрудницы черемновского сахарного завода. Самой молодой спортсменке 65 лет! Несмотря на возраст, они целой делегацией приезжают на каждый праздник на Трассе здоровья!

Прогуляться по лесу приходили гости целыми семьями и дружными компаниями. Погода в День ходьбы, будто специально, выдалась отличная: комфортная, без изнуряющей летней жары. Яркие ароматы весеннего леса вдохновляли гостей и заряжали спортивной энергией!

Мы не могли оставить любителей активного отдыха без традиционных угощений, поэтому совместно с партнерами организовали пункты питания. На стартовой поляне и 5-м километре, гостей встречали энергичные ведущие.

Невероятно рады видеть на трассе гостей всех возрастов! Именно старшее поколение подает отличный пример младшему, приводит на спортивные праздники пройти свои километры! Спасибо, что приходите поучаствовать в Дне ходьбы целыми семьями.

Традиционно самой большой молодежной компанией на Трассе Здоровья стали студенты Алтайского государственного медицинского университета. Учебный год подошел к концу, но студенты не упустили возможности вновь собраться вместе и активно провести этот выходной день, гуляя в лесу. Кстати, самые активные партнеры Мария-Ра — компания Марс: они не пропустили ни одного Дня ходьбы!

День ходьбы на Трассе здоровья. архив компании Мария-Ра.

Спортивный праздник официально завершился в 18 часов. Гостями праздника было выпито 17 500 стаканов напитков, из них 300 литров кваса Бродич и 300 литров морса от Алтайквас, 1300 литров сока от компаний Дары Кубани и Персона, 300 литров воды Аква Минерале от компании Пепсико. В День ходьбы съедено 5 000 булочек от Русского хлеба и компании Орлан, а также 250 кг печенья от Томского кондитера.

Мы рады вновь видеть вас! Благодарим всех гостей праздника, кто был с нами в этот весенний день! Спасибо партнерам компании за угощения, а также сотрудникам компании за помощь в организации любимого спортивного праздника. Трасса здоровья ждет гостей на протяжении всего летнего сезона.