«Чушь собачья»: в сборной России по хоккею опровергли слухи о грандиозной попойке

В стане сборной России по хоккею назвали недостоверной информацию о том, что хоккеисты провели бурный вечер в одном из ресторанов Братиславы.

Ранее словацкий портал sport24.pluska.net сообщил, что российские хоккеисты посетили один из самых популярных ресторанов азиатской кухни в Братиславе и выпили за ужином около 160 бокалов пива.

Тренер российской сборной назвал опубликованную изданием информацию «чушью собачей».

Позже сотрудник заведения в разговоре с «Чемпионатом» также опроверг сообщения о большом количестве выпитого хоккеистами алкоголя.

«Это все полная чушь. Не было никаких 160 бокалов пива. Эти фото опубликовала одна словацкая газета, которая всегда печатает чушь. Это даже звучит смешно. Они просто спокойно сидели и ужинали. Репортеры этой газеты зашли внутрь, и русские игроки попросили их выйти», — сказал он.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России лидирует в группе B, одержав четыре победы в четырех матчах.