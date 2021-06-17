Дарья Терещенко из Барнаула вновь стала чемпионкой России по ММА

Воспитанница центра смешанных единоборств «Top Team Siberia» Дарья Терещенко подтвердила свой статус чемпионки России, который она получила в 2019 году, выиграв чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА). Следующий этап — чемпионат мира в Нур-Султане, назначенный на осень.
Тренируется Дарья под руководством мастера спорта России Ивана Соловьева в центре смешанных единоборств «Тор Team Siberia», руководителями которого являются Александр Локтев — основатель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы, и Евгений Шевченко.
Дарья Терещенко,
чемпионка России по ММА:
— Бой за второй по счету для меня пояс чемпиона оказался непростым, непростым психологически. Нужно было доказать самой себе, что первая победа была не случайностью. Теперь же, когда пояс в моих руках настало время поработать над ошибками.
В первом бою как всегда начинаю осторожно, поэтому пропускаю удары, пока нащупываю дистанцию — необходимо побыстрее включаться в работу. Всегда есть что улучшить — ноги добавить, борьбу. Работы — непочатый край.
Александр Локтев,
один из основателей центра «Top Team Siberia»:
— Я думаю, что соберем девочек с Сибирского Федерального округа и будем либо к нам в зал приглашать либо к ним выезжать. И будем продолжать тренироваться. Спарринговаться, бороться.
Справка
Центр смешанных единоборств «Top Team Siberia» проводит спортивные тренировки по единоборствам как для начинающих бойцов, так и готовит действующих спортсменов регионального уровня для профессиональной карьеры в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.
В центре могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально.
Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства — это не бои без правил, а прежде всего искусство.