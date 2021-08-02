3 августа
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Спорт

«Дать по мозгам» пообещал глава Федерации гандбола РФ наставнику сборной

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев раскритиковал главного тренера женской национальной команды Алексея Алексеева.

Олимпиада.
Олимпиада.
из открытых источников в интернете

По словам Шишкарева, в матче против испанок на Олимпиаде в Токио были допущены непростительные ошибки, передает РИА Новости.

Ранее женская сборная России по гандболу со счетом 34:31 обыграла команду Испании в матче заключительного тура группового этапа​​​.

При счете 16:10 в пользу россиянок главный тренер Алексей Алексеев сменил всех игроков, после этого испанки смогли отыграться и на время вышли вперед с разницей в два мяча.

Шишкарев раскритиковал такую рокировку по ходу матча и заявил, что у него будет серьезный разговор с главным тренером женской сборной.

«Я считаю, что так работать, так дискредитировать команду нельзя. Нельзя так издеваться над девчонками! Они — молодцы. Тренер сегодня загубил игру. Получит по мозгам!» — сказал Шишкарев.

Сборная России по гандболу набрала семь очков и вышла в плей-офф со второго места в группе, пишет bfm.ru.

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