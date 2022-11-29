«Даже аутсайдеры выигрывают». Что барнаульцы думают о Чемпионате мира по футболу 2022

Многие любители футбола с нетерпением ждали Чемпионат мира 2022. Но России там не оказалось. Altapress.ru поинтересовался у барнаульцев, как им FIFA-2022 и каково это — не видеть «своих» на поле.

Норбу , житель Барнаула:

Да, я слежу за ЧМ. На самом деле очень непредсказуемые матчи: в каждой группе команд сохраняется интрига, что не может не радовать. Даже аутсайдеры выигрывают главных претендентов на звание чемпионов, что очень круто. Матчи смотрю в интернете. А если говорить о том, что Россия не участвует в большой игре, то я считаю, что спорт должен быть вне политики.

Николай , победитель кубка Алтайского края по футболу в 2019 году:

За Чемпионатом мира в Катаре слежу. Непривычно, что игра идет зимой. Из-за этого нет внутренней атмосферы праздника. Сам болею за Аргентину, там играет мой любимый игрок — Лионель Месси. Все матчи смотрю на сайте «Матч ТВ». Если пропускаю матч там, то смотрю обзор на Ютубе. К тому, что Россия не участвует в столь масштабных соревнованиях, отношусь плохо, ведь верил, что она сможет пробиться на ЧМ. Но нам не дали даже шанса побороться за право участия.

Чемпионат мира по футболу. unsplash.com

Тамир , житель Барнаула:

За игрой слежу, сам поддерживаю сборную Португалии, так как там играет величайший игрок всех времен — Криштиану Роналду. Все матчи смотрю в приложении «Матч ТВ». Друзья там же смотрят. К отстранению России от FIFA-2022 отношусь нейтрально.

Чемпионат мира по футболу. unsplash.com

Иван , житель Барнаула:

Я, конечно, не слежу за чемпионатом мира по футболу, но в целом увлекаюсь спортом. И для меня ситуация с отстранением российской сборной очень неприятна. Обидно, что правительство путает спорт и политику. Даже в «совковое» время, при всей закрытости СССР, наши спортсмены участвовали во многих соревнованиях мирового масштаба. А сейчас их лишили права выступать даже под нейтральным флагом.

Чемпионат мира по футболу. unsplash.com

Анна , жительница Барнаула:

Я своего мужа сейчас вообще не вижу: он фанат футбола, поэтому все эти дни все время смотрит матчи со своими друзьями. Они даже «делают ставки» — между собой.

В футбольных сообществах в соцсети «ВКонтакте» многие болельщики тоже оживленно обсуждают игру Сербы и камерунцы выдали настоящую перестрелку! В матче между Камеруном и Сербией было всё: и камбек балканцев , и камбек африканцев! Вот такое обилие голов все и ждут!

и камбек африканцев! Вот такое обилие голов все и ждут! Как же я люблю оборону сборной Кореи. Вот они слева направо: Ким, Ким, Ким, Ким и Ким, а в атаке два с половиной Джона

Футбол — игра, в которую мы не играем, и сербы — это единственные люди, которые согласились поддержать Россию в плане футбола (болельщик об исполнении «Катюши» сербской командой прим.ред.)