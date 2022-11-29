29 ноября
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Спорт

«Даже аутсайдеры выигрывают». Что барнаульцы думают о Чемпионате мира по футболу 2022

Многие любители футбола с нетерпением ждали Чемпионат мира 2022. Но России там не оказалось. Altapress.ru поинтересовался у барнаульцев, как им FIFA-2022 и каково это — не видеть «своих» на поле.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com

Норбу, житель Барнаула:

Да, я слежу за ЧМ. На самом деле очень непредсказуемые матчи: в каждой группе команд сохраняется интрига, что не может не радовать. Даже аутсайдеры выигрывают главных претендентов на звание чемпионов, что очень круто.

Матчи смотрю в интернете. А если говорить о том, что Россия не участвует в большой игре, то я считаю, что спорт должен быть вне политики.

Николай, победитель кубка Алтайского края по футболу в 2019 году:

За Чемпионатом мира в Катаре слежу. Непривычно, что игра идет зимой. Из-за этого нет внутренней атмосферы праздника. Сам болею за Аргентину, там играет мой любимый игрок — Лионель Месси. Все матчи смотрю на сайте «Матч ТВ». Если пропускаю матч там, то смотрю обзор на Ютубе.

К тому, что Россия не участвует в столь масштабных соревнованиях, отношусь плохо, ведь верил, что она сможет пробиться на ЧМ. Но нам не дали даже шанса побороться за право участия.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com

Тамир, житель Барнаула:

За игрой слежу, сам поддерживаю сборную Португалии, так как там играет величайший игрок всех времен — Криштиану Роналду. Все матчи смотрю в приложении «Матч ТВ». Друзья там же смотрят. К отстранению России от FIFA-2022 отношусь нейтрально.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com

Иван, житель Барнаула:

Я, конечно, не слежу за чемпионатом мира по футболу, но в целом увлекаюсь спортом. И для меня ситуация с отстранением российской сборной очень неприятна. Обидно, что правительство путает спорт и политику. Даже в «совковое» время, при всей закрытости СССР, наши спортсмены участвовали во многих соревнованиях мирового масштаба. А сейчас их лишили права выступать даже под нейтральным флагом.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com

Анна, жительница Барнаула:

Я своего мужа сейчас вообще не вижу: он фанат футбола, поэтому все эти дни все время смотрит матчи со своими друзьями. Они даже «делают ставки» — между собой.

В футбольных сообществах в соцсети «ВКонтакте» многие болельщики тоже оживленно обсуждают игру

  • Сербы и камерунцы выдали настоящую перестрелку! В матче между Камеруном и Сербией было всё: и камбек балканцев, и камбек африканцев! Вот такое обилие голов все и ждут!

  • Как же я люблю оборону сборной Кореи. Вот они слева направо: Ким, Ким, Ким, Ким и Ким, а в атаке два с половиной Джона

  • Футбол — игра, в которую мы не играем, и сербы — это единственные люди, которые согласились поддержать Россию в плане футбола (болельщик об исполнении «Катюши» сербской командой прим.ред.)

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com
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