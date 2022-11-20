Церемония открытия начнется в 17:40 мск на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хауре, согласно расписанию «Матч ТВ».
Российские зрители смогут увидеть матч на телеканале и сайте «Матч ТВ».
Кстати в Дохе уже успели отметить открытие чемпионата мира ярким и красочным салютом.
Матч откроет игра страны-хозяйки, Катара и Эквадора.
Ранее страны уже устраивали три товарищеских матча, сообщает «Чемпионат». Два прошли в 1996 году — ничья (1:1) и победа эквадорцев (2:1). И в 2018 году — катарцы выиграли со счетом 4:3.
Группы на чемпионате мира 2022 распределились следующим образом:
- Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
- Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
- Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
- Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
- Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
- Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
- Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
- Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
«Чемпионат» передает, что перед открытием произошел скандал. Катар обвинили в подкупе нескольких футболистов сборной Эквадора. Пока неизвестно, правдивы ли обвинения.
Чемпионат мира будет идти до 18 декабря. В такое время года он проходит впервые. Это связано с сильной летней жарой в Катаре — спортсмены просто не смогли бы играть при такой погоде.