20 ноября
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Спорт

Яркий салют, скандал из-за подкупа и прямая трансляция — как стартует чемпионат мира по футболу в Катаре

Чемпионат мира по футболку в Катаре начнется 20 ноября. Altapress.ru рассказывает, где посмотреть трансляцию открытия и какие команды сыграют первыми.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
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1
Когда и где посмотреть церемонию открытия?

Церемония открытия начнется в 17:40 мск на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хауре, согласно расписанию «Матч ТВ».

Российские зрители смогут увидеть матч на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Кстати в Дохе уже успели отметить открытие чемпионата мира ярким и красочным салютом.

2
Какие команды сыграют первыми?

Матч откроет игра страны-хозяйки, Катара и Эквадора.

Ранее страны уже устраивали три товарищеских матча, сообщает «Чемпионат». Два прошли в 1996 году — ничья (1:1) и победа эквадорцев (2:1). И в 2018 году — катарцы выиграли со счетом 4:3.

3
В каком порядку будут выступать страны?

Группы на чемпионате мира 2022 распределились следующим образом:

  • Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
  • Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
  • Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
  • Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
  • Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
  • Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
  • Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
  • Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
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4
Что за скандал случился перед чемпионатом?

«Чемпионат» передает, что перед открытием произошел скандал. Катар обвинили в подкупе нескольких футболистов сборной Эквадора. Пока неизвестно, правдивы ли обвинения.

5
Сколько продлится чемпионат?

Чемпионат мира будет идти до 18 декабря. В такое время года он проходит впервые. Это связано с сильной летней жарой в Катаре — спортсмены просто не смогли бы играть при такой погоде.

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