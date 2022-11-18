Клуб «Манчестер Юнайтед» планирует попрощаться с португальским форвардом Криштиану Роналду и не ждет его после чемпионата мира. Однако расторгнет ли он контракт — узнаете в материале altapress.ru.

Контракторазводный процесс

По данным MK.ru «Манчестер Юнайтед» приступил к процессу разрыва контракта с Роналду. Они считают, что футболист нарушил условия трудового договора, публично раскритиковав клуб и его сотрудников.

По информации издания, клуб планирует оставить Роналду без компенсации за досрочный разрыв контракта. Более того он может лишиться зарплаты в 570 тыс. евро в неделю.

Ранее 14 ноября футболист назвал английскую команду предателями. Он заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Без громких разбирательств

Однако, согласно изданию «Спорт Экспресс», клуб, наоборот, отказался от немедленного расторжения контракта с футболистом. Боссы клуба не хотят громких разбирательств, ведь они могут отразиться на репутации клуба и его финансах.

Тем не менее клуб честно признался, что не хочет возвращения Роналду в клуб после чемпионата мира-2022 в Катаре.

Что думает сам нападающий

Криштиану Роналду высказал свое мнение Sky Sports: